В 2015 году планом приема в ТОГУ установлено 1414 бюджетных мест

ТОГУ – один из крупнейших вузов Дальнего Востока России. По всем уровням образования в университете обучается около 16 тысяч студентов, в том числе более 7 тысяч – на дневной форме обучения

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