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В 2015 году планом приема в ТОГУ установлено 1414 бюджетных мест

24 марта 2015, 09:00
ТОГУ – один из крупнейших вузов Дальнего Востока России. По всем уровням образования в университете обучается около 16 тысяч студентов, в том числе более 7 тысяч – на дневной форме обучения

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – один из крупнейших вузов Дальнего Востока России. По всем уровням образования в университете обучается около 16 тысяч студентов, в том числе более 7 тысяч – на дневной форме обучения Твое

Образование

Гарантия

Успеха

3 учебных корпуса

8 общежитий

12 факультетов

25 направлений научных исследований

20 творческих студий

26 спортивных секций

110 договоров о сотрудничестве с отечественными и зарубежными вузами и организациями

В состав ТОГУ входят:

· Инженерно-строительный факультет

· Социально-гуманитарный факультет

· Транспортно-энергетический факультет

· Факультет автоматизации и информационных технологий

· Факультет архитектуры и дизайна

· Факультет компьютерных и фундаментальных наук

· Факультет природопользования и экологии

· Факультет экономики и управления

· Юридический факультет

· Заочный факультет

· Факультет ускоренного и параллельного образования

· Факультет переподготовки и повышения квалификации

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Большое количество бюджетных мест на бакалавриате и в магистратуре

В 2015 году планом приема в ТОГУ установлено бюджетных 1414 мест, в том числе: 1118 – на очную форму обучения (специалисты – 69, бакалавры – 735,

магистры – 384)

209 – заочную; 17 – очно/заочную программы

- Перспективы стажировки и продолжения образования в зарубежных вузах

- Возможность одновременного получения двух высших образований

- Высокая востребованность выпускников на региональном рынке труда

- Широкие возможности для научно-исследовательской работы

- Мощная спортивная база, оздоровительный комплекс с большим бассейном

- Активная внеучебная жизнь

- Персональный нетбук на все годы обучения

- Высокий IT-уровень:

· собственная локальная сеть и СМИ

· крупнейшая университетская Научная библиотека на Дальнем Востоке, в том числе Электронный читальный зал с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина

- Возможность получения скидки от 10-до 20 % студентам, оплатившим свое обучение, за хорошую и отличную учебу

Адрес: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136

Тел.: (4212) 22-43-71, факс. 74-33-77

8-800-250-80-10 (звонок бесплатный)

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Спецвыпуск "Куда пойти учиться", газета "Золотой Рог", Владивосток.

#Новости#Наука и образование#Хабаровск#Общество
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