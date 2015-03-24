В 2015 году планом приема в ТОГУ установлено 1414 бюджетных мест

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – один из крупнейших вузов Дальнего Востока России. По всем уровням образования в университете обучается около 16 тысяч студентов, в том числе более 7 тысяч – на дневной форме обучения Твое
Образование
Гарантия
Успеха
3 учебных корпуса
8 общежитий
12 факультетов
25 направлений научных исследований
20 творческих студий
26 спортивных секций
110 договоров о сотрудничестве с отечественными и зарубежными вузами и организациями
В состав ТОГУ входят:
· Инженерно-строительный факультет
· Социально-гуманитарный факультет
· Транспортно-энергетический факультет
· Факультет автоматизации и информационных технологий
· Факультет архитектуры и дизайна
· Факультет компьютерных и фундаментальных наук
· Факультет природопользования и экологии
· Факультет экономики и управления
· Юридический факультет
· Заочный факультет
· Факультет ускоренного и параллельного образования
· Факультет переподготовки и повышения квалификации
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
- Большое количество бюджетных мест на бакалавриате и в магистратуре
В 2015 году планом приема в ТОГУ установлено бюджетных 1414 мест, в том числе: 1118 – на очную форму обучения (специалисты – 69, бакалавры – 735,
магистры – 384)
209 – заочную; 17 – очно/заочную программы
- Перспективы стажировки и продолжения образования в зарубежных вузах
- Возможность одновременного получения двух высших образований
- Высокая востребованность выпускников на региональном рынке труда
- Широкие возможности для научно-исследовательской работы
- Мощная спортивная база, оздоровительный комплекс с большим бассейном
- Активная внеучебная жизнь
- Персональный нетбук на все годы обучения
- Высокий IT-уровень:
· собственная локальная сеть и СМИ
· крупнейшая университетская Научная библиотека на Дальнем Востоке, в том числе Электронный читальный зал с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина
- Возможность получения скидки от 10-до 20 % студентам, оплатившим свое обучение, за хорошую и отличную учебу
Адрес: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136
Тел.: (4212) 22-43-71, факс. 74-33-77
8-800-250-80-10 (звонок бесплатный)
Лицензия: серия ААА № 001630, рег. № 1566 от 25.07.2011 г. (бессрочная)
Свид-во о гос. аккредитации: серия 90А01 № 0000733, рег. № 0678 от 08.07.13 г
Спецвыпуск "Куда пойти учиться", газета "Золотой Рог", Владивосток.