В Приморье появился главный специалист по паллиативной помощи

Также осенью 2014 года департамент здравоохранения и некоммерческая организация «Приморский благотворительный фонд помощи хосписам» подписали договор о намерениях, в рамках которого стороны обязуются совместно действовать в продвижении и реализации проекта по строительству специализированного отделения для оказания паллиативной и симптоматической помощи в Приморском крае.