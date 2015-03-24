В Приморье появился главный специалист по паллиативной помощи

В ближайшее время список главных специалистов департамента здравоохранения пополнит новый эксперт - по паллиативной медицинской помощи. Им станет врач противоболевой терапии и паллиативной помощи Андрей ДЕНЕЖ, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Решение об этом было принято на совещании по развитию паллиативной помощи в Приморском крае под руководством вице-губернатора Павла СЕРЕБРЯКОВА.
«Перед Андреем Александровичем поставлена задача - развитие паллиативной службы в Приморском крае с интеграцией в федеральные программы», - сообщил вице-губернатор.
Он также подчеркнул, что организация данного вида медицинской помощи сегодня является одной из важных задач регионального здравоохранения.
«Такая помощь должна быть оказана не только взрослым, но и детям. Она должна стать надеждой пациентам с неизлечимыми на сегодняшний день болезнями», - добавил Павел Серебряков.
Отметим, поэтапная работа по развитию в Приморье паллиативной медицинской помощи началась еще в 2013 году, когда была сформирована рабочая группа, которая занялась данными вопросами.
В 2014 году в Приморье открылся кабинет паллиативной помощи. Кабинет создан для коррекции лечения онкологических больных, состоящих на диспансерном учете и имеющих необходимость поддержки медикаментозного лечения, в том числе и в домашних условиях.
Открытие данного кабинета позволило пациентам и их родственникам получать необходимую консультацию и лечение, а врачам - контролировать процесс лечения и оценивать результаты.
Также осенью 2014 года департамент здравоохранения и некоммерческая организация «Приморский благотворительный фонд помощи хосписам» подписали договор о намерениях, в рамках которого стороны обязуются совместно действовать в продвижении и реализации проекта по строительству специализированного отделения для оказания паллиативной и симптоматической помощи в Приморском крае.
Целью взаимного сотрудничества является оказание качественной обезболивающей и симптоматической помощи больным, находящимся в терминальной стадии заболевания на дому и в стационаре.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.