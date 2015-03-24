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В Приморье появился главный специалист по паллиативной помощи

24 марта 2015, 10:25
В ближайшее время список главных специалистов департамента здравоохранения пополнит новый эксперт - по паллиативной медицинской помощи.

В ближайшее время список главных специалистов департамента здравоохранения пополнит новый эксперт - по паллиативной медицинской помощи. Им станет врач противоболевой терапии и паллиативной помощи Андрей ДЕНЕЖ, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Решение об этом было принято на совещании по развитию паллиативной помощи в Приморском крае под руководством вице-губернатора Павла СЕРЕБРЯКОВА.

«Перед Андреем Александровичем поставлена задача - развитие паллиативной службы в Приморском крае с интеграцией в федеральные программы», - сообщил вице-губернатор.

Он также подчеркнул, что организация данного вида медицинской помощи сегодня является одной из важных задач регионального здравоохранения.

«Такая помощь должна быть оказана не только взрослым, но и детям. Она должна стать надеждой пациентам с неизлечимыми на сегодняшний день болезнями», - добавил Павел Серебряков.

Отметим, поэтапная работа по развитию в Приморье паллиативной медицинской помощи началась еще в 2013 году, когда была сформирована рабочая группа, которая занялась данными вопросами.

В 2014 году в Приморье открылся кабинет паллиативной помощи. Кабинет создан для коррекции лечения онкологических больных, состоящих на диспансерном учете и имеющих необходимость поддержки медикаментозного лечения, в том числе и в домашних условиях.

Открытие данного кабинета позволило пациентам и их родственникам получать необходимую консультацию и лечение, а врачам - контролировать процесс лечения и оценивать результаты.

Также осенью 2014 года департамент здравоохранения и некоммерческая организация «Приморский благотворительный фонд помощи хосписам» подписали договор о намерениях, в рамках которого стороны обязуются совместно действовать в продвижении и реализации проекта по строительству специализированного отделения для оказания паллиативной и симптоматической помощи в Приморском крае.

Целью взаимного сотрудничества является оказание качественной обезболивающей и симптоматической помощи больным, находящимся в терминальной стадии заболевания на дому и в стационаре.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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