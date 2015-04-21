Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными

В преддверии празднования 1 мая и 70-летия Победы в Великой Отечественной войне жителей и гостей Владивостока просят обращать особое внимание на появление подозрительных предметов в общественных местах, а также на попытки осквернения монументов воинской славы, памятников или мест захоронения павших в Великой Отечественной войне, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации города.