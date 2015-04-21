"Арсеньевский молочный комбинат" конкурирует с самыми известными молочными марками

"Золотой Рог" представляет финалиста Бизнес-Премии Приморского края в номинации "Социально ответственный бизнес"
«Арсеньевский молочный комбинат», история которого насчитывает почти три десятка лет, пройдя за эти годы несколько этапов в своем развитии, сменив стратегию этого развития, сегодня является, пожалуй, одним из наиболее известных в крае предприятий города Арсеньева, продукция которого успешно конкурирует на приморском и хабаровском рынках с самыми известными молочными марками.
Это современное предприятие, в структуру которого входят ОАО «Анучинский молочный завод», ООО «Гудвин», ООО «Аква-Сервис», ООО «Арсеньевский квасной завод».
Предприятию в последние годы удалось в значительной степени модернизировать производство, переоборудовать цеха, минимизировав ручной труд. Но как любое успешное предприятие, комбинат, наряду с эффективными решениями производственных задач, большое значение придает социальным программам, совершенствованию условий работы, заботе об охране труда. Собственно, все процессы модернизации сопровождались созданием принципиально новых условий труда для работников, будь то введение в строй цеха автоматизированного розлива продукции или строительства современных, компьютеризованных складских помещений. Все это значительно облегчило труд и повысило производительность сотрудников предприятия.
И, конечно же, на предприятии действуют собственные социальные программы, рассчитанные на поддержку работников комбината и повышению качества их жизни. Среди них субсидирование страховок по программам личного страхования. Субсидии по страхованию жизни и здоровья сотрудников составляет 50% от стоимости страховки. Уделяют на предприятии особое внимание и молодым специалистам. Специально для них создана программа, направленная на их поддержку при решении жилищных вопросов. Молодым специалистам предоставляется 50%-ная субсидия на процентную ставку по ипотеке.
В то же время руководство комбината в решении социальных задач не ограничивается внутренними программами предприятия. «Любой бизнес предполагает социальную ответственность. И делать добрые дела на Руси всегда было престижно. Это почетная обязанность рентабельного предприятия - часть прибыли направлять на поддержку тех, кто в помощи нуждается, и это должны быть не только работники предприятия» - считает директор Юрий МИНКИН.
Сегодня в городе Арсеньеве открыты молочным комбинатом семь магазинов, работающих по программе «Забота», где ветераны, пенсионеры и другие незащищенные слои населения могут приобрести молочные продукты и ряд других по самым низким ценам. На все социально значимые продукты наценка в магазинах находится на уровне 3%.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.