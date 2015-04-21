"Арсеньевский молочный комбинат" конкурирует с самыми известными молочными марками

И, конечно же, на предприятии действуют собственные социальные программы, рассчитанные на поддержку работников комбината и повышению качества их жизни. Среди них субсидирование страховок по программам личного страхования. Субсидии по страхованию жизни и здоровья сотрудников составляет 50% от стоимости страховки. Уделяют на предприятии особое внимание и молодым специалистам. Специально для них создана программа, направленная на их поддержку при решении жилищных вопросов. Молодым специалистам предоставляется 50%-ная субсидия на процентную ставку по ипотеке.