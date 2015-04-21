Бизнес-гороскоп на неделю: Тельцам стоит больше жевать и меньше говорить

Гороскоп с 21 по 27 апреля от деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio.
Овен. Ваше финансовое положение будет зависеть от отношений с коллегами и с начальством. Среда - не слишком удачный день для сделок и операций с недвижимостью. На этой неделе вам внезапно могут отдать давние долги, что позволит отложить крупную сумму.
Телец. Постарайтесь не подводить коллег и деловых партнеров, обещая им то, что вы не сможете сделать. На этой неделе не следует болтать лишнего, можете отпугнуть крайне выгодных клиентов или спонсоров. В среду или четверг возможны денежные поступления.
Близнецы. На решение финансовых проблем вам понадобится много энергии. Вероятны непредвиденные расходы, но это не повлияет на стабильность финансового положения. Новое руководство может оценить ваши идеи, если у вас хватит решимости и красноречия, чтобы презентовать их. В субботу будут удачны покупки и приобретения.
Рак. На этой неделе постарайтесь, по возможности, заранее определить, сколько вы готовы потратить. Желательно воздержаться от крупных покупок и приобретений. Компьютерная техника может сломаться. И вам придется раскошелиться на ремонт. В четверг возможно подписание важных договоров.
Лев. Ваши планы, касающиеся работы или бизнеса, будут одобрены и оценены по достоинству, только договоры лучше начинать подписывать не раньше вторника. Ваши оппоненты могут плести интриги, но ситуация сложится удачно для вас. К концу недели можно рассчитывать на зарплату или премию.
Дева. Финансовое положение будет вполне стабильно. Отдайте старые долги и почувствуйте облегчение. Крупные суммы пока лучше не выкладывать и с покупками стоит повременить. От вашей собранности и активности будут зависеть результаты вашего труда.
Весы. При заключении договоров будьте предельно внимательны, проверьте все бумаги до последней запятой. И лучше посоветуйтесь с юристом. К концу недели ваш бюджет значительно уменьшится, но, если вы не будете принимать рискованных предложений, в ближайшее время денег станет больше.
Скорпион. Финансовое положение не вызывает особого беспокойства. В среду и пятницу будут удачными и выгодными покупки и приобретения. В остальные дни недели желательно быть экономнее и не растрачивать деньги на мелочи, которые вам не слишком и нужны.
Стрелец. Финансовый вопрос будет одним из самых значимых на этой неделе, крупных денежных поступлений не предвидится, поэтому примите создавшуюся ситуацию такой, какая она есть. Берегите свой кошелек от посторонних глаз и рук. Да и сами не тратьте лишнего.
Козерог. Вас может посетить замечательная идея в области финансов, но постарайтесь обсудить ее с партнерами, прежде чем применять ее на практике. Дождитесь зарплаты, а потом уже отправляйтесь за покупками. Не стоит слишком часто пользоваться кредитной картой.
Водолей. В начале недели возможна интересная деловая поездка, от которой многое будет зависеть. Вероятно подписание новых контрактов, продвижение по карьерной лестнице. Не забудьте купить то, что вам действительно нужно, но не торопитесь, продумывайте каждое приобретение.
Рыбы. У вас сейчас вполне стабильное финансовое положение, и оно останется таковым, если вы не будете бросаться в крайности. Постарайтесь не планировать на этой неделе крупных покупок. Среда и четверг - благоприятное время для устройства на работу. В выходные будьте осторожны, берегите свой кошелек.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.