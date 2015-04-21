"Доброфлот" пришвартовался к России

Гордость за свое судно, осознание важности своего труда - это также можно отнести в актив экипажа «Сибирцева». Вышел же капитан Федор Альбрант в свой первый промысловый рейс, не имея до этого опыта управления таким типом судов. Вышел и справился. Не побоялся взять на себя ответственность почти за полтысячи человек, за сложнейшие швартовки в море, за организацию перерабатывающего процесса, за каждый миг, который судно провело в море. И может, поэтому сказанное ему сухое «спасибо» от руководства компании звучит как-то особенно искренне и правдиво.