ГК "ДИЛАН": поступательное движение к цивилизованному рынку

Помимо розничной и оптовой торговли активно развивались в компании и другие направления. Например, отдел доставки продукции в торговые точки был реорганизован в отдельную бизнес-единицу холдинга - Транспортную компанию «Дилан», которая также заняла свое достойное место на рынке. Так как открытие новых магазинов требовало постоянной работы по ремонту и отделке новых помещений, а опыт в поиске и поставке строительных и отделочных материалов был большой, в структуре группы была создана еще одна компания - ТСК «ДИЛАН», которая специализируется на оптовой и розничной торговле строительными и отделочными материалами.