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Приморские кедровые орехи вывозятся в Китай

21 апреля 2015, 16:02
После переработки китайцы перепродают их в три дорога за рубеж

В 2015 году наблюдается значительный рост импорта кедровых орехов из России через КПП Дуннин провинции Хэйлунцзян. По данным китайской таможни, за первые два месяца осуществлен импорт кедровых орехов 2620.2 тонн на общую сумму 437.72 тыс. юаней. Об этом сообщает газета «Золотой Рог».

Как сообщили «Золотому Рогу» в редакции газеты «Хэйлунцзянская экономика» в 2014 году в Приморье отмечался хороший урожай кедровых орехов, чем и воспользовались китайсике предприниматели.

«Китайские торговцы импортировали большое количество кедровых орехов, после переработки эти кедровые орехи экспортируются за рубеж», - отмечают китайские партнеры.

Отметим, что в связи с тем, что курс страны взят на экспорт переработанной продукции, факт экспорта не переработанного сырья вызывает вопросы. Особенно учитывая тот факт, что за господдержкой экспортных производств никто из приморских добытчиков орехов не обращался.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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