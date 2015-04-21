Приморские кедровые орехи вывозятся в Китай

Отметим, что в связи с тем, что курс страны взят на экспорт переработанной продукции, факт экспорта не переработанного сырья вызывает вопросы. Особенно учитывая тот факт, что за господдержкой экспортных производств никто из приморских добытчиков орехов не обращался.