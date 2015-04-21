"Приморский кондитер" ежегодно дает прирост сладкой продукции более чем на 10%

"Золотой Рог" представляет финалиста Бизнес-Премии Приморского края в номинации "Компания года"
«Приморский кондитер» - старейшее предприятие на Дальнем Востоке, основанное еще в начале прошлого века. А сегодня это лидер пищевой промышленности Приморского края.
Здесь выпускается более 300 наименований конфет, шоколада, мармелада, карамели, печенья, тортов, изысканный и необыкновенный вкус которых отмечен десятками престижных призов и наград международного, всероссийского и регионального уровня. Фабрика ежегодно улучшает качество выпускаемой продукции, благодаря тщательному подбору ингредиентов, жесточайшему контролю качества, а также уникальным технологиям производства, отмечают специалисты предприятия.
Последние годы предприятие активно модернизировало производство, оснащало цеха новейшим немецким и швейцарским оборудованием, позволяющим получать улучшенную консистенцию и структуру шоколадной глазури. В ходе этих процессов фабрике удалось произвести замену технологического оборудования на линии производства шоколада, приобрести упаковочные автоматы для плиточного шоколада и линию по производству печенья. Кроме того, в производственных цехах установлены несколько новых технологических линий для выпуска сладкой продукции и автоматы для расфасовки в пакеты весовых конфет, обновлено оборудование варочного отделения для помадных конфет, усовершенствовано складское хозяйство.
Все эти перемены, связанные с переоснащением предприятия, естественным образом сказались на эффективности производства. Сегодня специалисты говорят о ежегодном приросте производимой продукции более чем на 10%, при этом география поставок, по их словам, расширяется стремительными темпами. Продукция фабрики «Приморский кондитер» широко представлена как в розничной сети, так и в фирменных магазинах шоколада «Приморский кондитер», количество которых в настоящее время уже достигло двенадцати. Они расположены во Владивостоке, Артеме, Хабаровске и Благовещенске. При этом во Владивостоке фирменные магазины для удобства покупателей открыты в каждом районе города.
«Приморский кондитер» был одним из первых в крае предприятий, внедривших в 2013 году систему ХАССП, а уже ровно через год, в 2014-м, фабрика получила подтверждение соответствия системе добровольной сертификации системы качества пищевой продукции, что, в свою очередь, подтверждает безопасность выпускаемых кондитерских изделий и приверженность принципам и требованиям международных стандартов качества. Все производственные процессы на предприятии регламентированы, и их выполнение тщательно контролируется.
Сегодня в производстве кондитерских изделий на фабрике задействовано более 600 человек. Предприятие неуклонно следует своим традициям и преемственности, которые хранит на протяжении долгих лет. Как говорят руководители, гордость и основная движущая сила предприятия - трудовой коллектив, костяк которого формировался десятилетиями.
«Приморский кондитер» является социально значимым предприятием для города и края. Компания развивает партнерские отношения с органами власти и общественными организациями, ведет благотворительную деятельность.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.