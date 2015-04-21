"Приморский кондитер" ежегодно дает прирост сладкой продукции более чем на 10%

Все эти перемены, связанные с переоснащением предприятия, естественным образом сказались на эффективности производства. Сегодня специалисты говорят о ежегодном приросте производимой продукции более чем на 10%, при этом география поставок, по их словам, расширяется стремительными темпами. Продукция фабрики «Приморский кондитер» широко представлена как в розничной сети, так и в фирменных магазинах шоколада «Приморский кондитер», количество которых в настоящее время уже достигло двенадцати. Они расположены во Владивостоке, Артеме, Хабаровске и Благовещенске. При этом во Владивостоке фирменные магазины для удобства покупателей открыты в каждом районе города.