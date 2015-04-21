Приморский край присоединился к Европейской неделе иммунизации

С 20 по 25 апреля во всех учреждениях здравоохранения региона пройдут мероприятия по информированию населения об иммунизации как основном шаге для профилактики заболеваний, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации края. Как сообщили в департаменте здравоохранения, в этом году Европейская неделя иммунизации (ЕНИ) проходит под девизом «Ликвидировать пробелы в иммунизации». «Цель нынешней недели – содействие использованию вакцин для защиты от болезней людей всех возрастов», – сообщила главный врач краевого центра вакцинопрофилактики Евгения Воробьева. В течение всей недели в медицинских организациях будет проходить консультирование населения по вопросам иммунизации, информирование о национальном календаре прививок, по профилактике отказов от вакцинации и многом другом. В школах пройдет анкетирование школьников, которое призвано выявить уровень информированности учащихся о прививках. Напомним, что региональный календарь прививок должен появиться в Приморском крае – такое указание профильному департаменту дал вице-губернатор Павел Серебряков. Работа над этим документом уже началась. «Планируется, что в этот список войдут семь наиболее опасных и эндемичных инфекций. Это пневмококковая и менингококковая инфекции, ветряная оспа, вирусный гепатит А, ротавирусная инфекция, вирус папилломы человека и клещевой энцефалит», – сообщили в департаменте. Дополнительно к вакцинам от вышеперечисленных заболеваний специалисты ведомства рекомендуют широко применять комбинированные препараты, позволяющие за один раз привиться сразу от нескольких инфекций. Врачи уверены, что принятие регионального календаря будет способствовать снижению заболеваемости. Отметим, благодаря проведению вакцинации населения против инфекционных заболеваний в Приморском крае показатель заболеваемости гепатитом В уменьшился в 3 раза. Отсутствуют случаи врожденной краснухи и столбняка среди новорожденных, а также брюшным тифом, сибирской язвой среди населения. Европейская неделя иммунизации проводится по инициативе Всемирной организации здравоохранения уже в десятый раз.