Продукция ООО "Приморский завод "Европласт" занимает около 64% рынка преформ Дальнего Востока

Здесь было установлено высокотехнологическое швейцарское оборудование по производству преформ, итальянское и немецкое - по производству колпачка. Производство полностью автоматизировано и контролируется компьютерами. Человеческое участие - лишь в подаче сырья и закрытии коробок с готовой продукцией. Высочайшая степень безопасности практически исключает производственный травматизм. Само производство экологически чистое и не является вредным, а здание - удобно и для производства, и для сотрудников. Отличные бытовые условия, транспорт. Коллектив на 70% состоит из владивостокцев, которые решили продолжать работать на заводе, хотя, чтобы им добраться до него, теперь надо ехать в соседний район.