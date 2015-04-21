Ситуацию с подпиской на газеты Приморского края обсудили эксперты отрасли

Как сказал на заседании главный редактор ИК "Золотой Рог" Андрей Пушкарев, можно как угодно относиться к деятельности Почты России в целом, но нужно понимать также, что ее существование совершенно невозможно без финансовых дотаций из федерального бюджета: "В последнее время дотации были серьезно урезаны, поэтому ждать резкого улучшения ситуации с подпиской на региональные СМИ не приходится. Поэтому СМИ должны искать другие пути выживания в сложившейся конъюнктуре рынка. Например, наша компания уже давно практикует подписку на свои издания непосредственно через редакцию. Кроме того, в последнее время мы распространяем наши издания в формате PDF через электронную почту".