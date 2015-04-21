Ситуацию с подпиской на газеты Приморского края обсудили эксперты отрасли

На заседании Клуба главных редакторов Приморья, которое состоялось 17 апреля в администрации Артемовского городского округа, представители 34-х изданий, в том числе и издательской компании "Золотой Рог" в лице главного редактора Андрея ПУШКАРЕВА, и телестудий края обсудили вопросы финансовой господдержки районных и муниципальных СМИ, а также расходы по доставке периодических изданий подписчикам, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Почты России.
«Подписка была и остается одной из основных социальных функций Почты России, поэтому предприятие делает все возможное, чтобы поддержать подписное сообщество и сохранить взаимодействие на местах», – отметил директор УФПС Приморского края – филиала ФГУП «Почта России» Андрей Брик.
На протяжении шести лет тарифы на доставку периодических изданий не менялись. С принятием решения об отмене государственных дотаций, Почта России была вынуждена пересмотреть тарифы. В этом году стоимость ежедневных общественно-политических газет осталась на уровне цен 2014 года, для остальных печатных СМИ тарифы на доставку индексированы ниже уровня инфляции. В своем выступлении Андрей Брик отметил, что повышение тарифов является необходимой мерой и обусловлено рядом объективных причин, при этом в расчете тарифов более половины составляют расходы на заработную плату сотрудников.
Итог выступления вызвал заинтересованность собравшихся в организации отдельной встречи по вопросам взаимодействия и сохранения института подписки на городские и районные СМИ.
Как сказал на заседании главный редактор ИК "Золотой Рог" Андрей Пушкарев, можно как угодно относиться к деятельности Почты России в целом, но нужно понимать также, что ее существование совершенно невозможно без финансовых дотаций из федерального бюджета: "В последнее время дотации были серьезно урезаны, поэтому ждать резкого улучшения ситуации с подпиской на региональные СМИ не приходится. Поэтому СМИ должны искать другие пути выживания в сложившейся конъюнктуре рынка. Например, наша компания уже давно практикует подписку на свои издания непосредственно через редакцию. Кроме того, в последнее время мы распространяем наши издания в формате PDF через электронную почту".
«Сегодня мы затронули ряд наиважнейших для всех СМИ вопросов – систему господдержки районной прессы и систему грантов, а также обсудили ряд насущных для всех нас вопросов. Совместная работа и солидарная позиция по важным для отрасли вопросам – это эффективный инструмент в достижении поставленных целей», – подчеркнул председатель Приморского краевого отделения Союза журналистов России Виктор Суханов.
Представители отрасли сошлись во мнении, что для сохранения института подписки необходимо применение комплексных механизмов, в том числе предполагающих государственную поддержку изданий.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.