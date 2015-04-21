Транспортную доступность Дальнего Востока обеспечит авиакомпания "Аврора"

«Исторически в Приморье было около 30 посадочных полос и площадок, на которые летали самолеты Ан-2, Як-40 и вертолеты Ми-4, Ми-8. Поэтому мы ставим задачу восстановить авиаперевозки по Приморскому краю по всем направлениям, куда раньше летали «кукурузники», - отмечает Константин Сухоребрик. - Сегодня мы плотно сотрудничаем с КГУП «Пластун-Авиа», с администрацией Приморского края, губернатором Владимиром Владимировичем МИКЛУШЕВСКИМ. Мы хотим, чтобы на каждой посадочной площадке был небольшой специализированный аэровокзал с генератором, радиостанцией. Чтобы в случае задержки рейса пассажиры не испытывали дискомфорта и имели возможность переночевать. Словом, чтобы эти аэровокзалы были своеобразными центрами цивилизации, если можно так выразиться. На самом деле, авиационный транспорт для северных поселков, таких как Самарга, Амгу, Усть-Соболевка, имеет огромное значение. Понятно, что, если там будут хорошие аэровокзалы, постоянное расписание, социальные цены на билеты, жизнь закипит».