В Приморье добавят денег на хлеб в ущерб зрелищам

Завтра, 22 апреля, депутаты краевого парламента рассмотрят очередную корректировку бюджета на 2015 год, которая больше похожа на секвестр. Ради «обеспечения экономической стабильности и сбалансированности бюджета» и «недопущения бесконтрольного увеличения дефицита» администрация региона предлагает пойти на сокращение в 2015-2017 годах расходов краевого бюджета не менее чем на 5% ежегодно - за счет снижения неэффективных затрат, а также ограничения темпов индексации зарплат в бюджетном секторе.