В Приморье ГК "Теплое море" работает на импортозамещение в туристической отрасли

Новый объект сразу нашел своих поклонников, и уже вскоре рядом с первым корпусом вырос второй, затем пейзаж дополнили пять коттеджей, спортивные и детские площадки. Сегодня здесь можно отдохнуть всей семьей в любое время года и найти занятие по душе: насладиться купанием в море или бассейнах с теплой морской водой, один из которых крытый и работает круглогодично, а другой - открытый (с мая по ноябрь), получить удовольствие и пользу для организма от массажа и спа-процедур, зарядиться бодростью и хорошим настроением в тренажерном зале, на футбольном поле, теннисном корте, баскетбольной или волейбольной площадках, поиграть в бильярд или настольный теннис, расслабиться и снять стресс в финской сауне и турецкой бане. Для детей оборудованы детская комната и детские площадки по всей территории гостиничного комплекса.