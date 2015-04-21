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Жительнице Приморья, задавшей вопрос Президенту, окажут помощь

21 апреля 2015, 15:38
Владимир Миклушевский моментально отреагировал на вопрос местной жительницы – поручил профильному департаменту лично встретиться с женщиной и выяснить конкретику проблемы.

Наталье Воронцовой - жительнице Приморья, задавшей вопрос Владимиру Путину, окажут помощь. Об этом 20 апреля сообщил вице-губернатор края Павел Серебряков. По его словам, в настоящий момент женщина находится в декретном отпуске, и она действительно нуждается в социальной поддержке, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края. «По поручению главы региона Владимира Миклушевского специалисты социальной службы встретились с Натальей. Они выяснили, что женщина воспитывает двоих детей и семья находится в сложном материальном положении. Мы договорились, что уже завтра Наталья напишет заявление на материальную помощь, которая будет выплачена нуждающейся семье в ближайшие дни», – сообщил заместитель губернатора Приморья. Также Наталья Воронцова рассказала о том, что ее старший сын увлекается хоккеем. Сейчас парень тренируется на базе спорткомплекса «Полюс», но мечтает заниматься на льду концертно-спортивного комплекса «Фетисов-Арена». «В недавно открывшуюся детскую школу “Адмирал” продолжается набор детей разной возрастной категории. В настоящий момент под руководством квалифицированных тренеров уже проходят обучение более 200 детей. По поручению губернатора сейчас мы рассматриваем возможность о переводе старшего ребенка Натальи из "Полюса" в детскую секцию этого хоккейного клуба», – обозначил Павел Серебряков. Кроме этого, жительнице Владивостока помогут с устройством младшего ребенка в детский сад. «Сейчас малышу 1,5 года, но Наталья готова выйти на работу. Если ребенок пойдет в детский сад, мама-декретница сможет вернуться к трудовой деятельности. Это также позволит повысить материальный достаток семьи», – рассказал заместитель главы региона. Напомним, во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным 16 апреля прозвучал вопрос от жительницы Приморья Натальи Воронцовой. Женщина озвучила вопрос, интересующий многих россиян, - снижение доходов и рост цен. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский моментально отреагировал на вопрос местной жительницы – поручил профильному департаменту лично встретиться с женщиной и выяснить конкретику проблемы, а при необходимости – оказать помощь.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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