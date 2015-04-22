Что нужно знать о налоговых вычетах при покупке, продаже или строительстве жилья

- Налоговый вычет по ипотеке необходимо оформлять на протяжении всего срока кредита, так как возвращается налог на доходы физических лиц только по фактически оплаченным процентам, но при этом общая (максимальная) сумма вычета по расходам на оплату процентов не может превышать 3 млн руб. Возврату подлежат 13% от уплаченной суммы процентов, но не более 390 тыс. рублей.