Кадастр ударит по строительству

- Мы постепенно, очень маленькими шагами, но пытаемся все-таки изменить судебную практику. И сейчас пошли некоторые подвижки в этом вопросе - суд стал назначать судебную оценочную экспертизу. Но и здесь есть перекос: экспертизу проводит государственная организация судебных экспертов. Нагрузка на эту организацию возросла в разы, и дела могут в этом случае длиться до тех пор, пока в очередной раз не пройдет кадастровая оценка, изменятся данные в кадастровом учете, как следствие поменяется существующая кадастровая стоимость и тогда вопрос по каждому из дел будет исчерпан. Придется начинать все с начала.