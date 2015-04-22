Кадастр ударит по строительству

Генеральный директор «Центра развития инвестиций» Марина Макеева считает, что увеличение кадастровой стоимости земельных участков и зданий снизит темпы роста строительного рынка
Рост кадастровой стоимости земельных участков и грядущее увеличение кадастровой стоимости зданий, а в связи с этим существенное повышение отчисляемых с собственности налогов, может сделать практически нецелесообразным новое строительство. Доходность коммерческой недвижимости в России и без того гораздо ниже, чем в Европе, а рост уровня налогов сделает ее эксплуатацию и вовсе нерентабельной.
Как это скажется на рынке нового строительства? Какова сегодня ситуация с оспариванием кадастровой стоимости земли в судебном порядке? Усиливается ли инвестиционная активность в регионе в связи с реализации мощных инфраструктурных проектов? За экспертным мнением по этим вопросам «ЗР» обратился к генеральному директору «Центра развития инвестиций», кандидату экономических наук Марине МАКЕЕВОЙ.
- Марина Юрьевна, на ваш взгляд ситуация с повышением кадастровой стоимости земли сказывается на рынке нового строительства?
- Любое строительство начинается с выделения земельного участка. Его стоимость должна быть не более 10% от общей стоимости готового объекта недвижимости.
После внесения результатов кадастровой оценки земли в государственный кадастр недвижимости, стоимость участков возросла на порядок. Это значит, что и стоимость готовых объектов тоже значительно вырастет.
- Но многие собственники после оценки принялись активно, и вполне успешно, оспаривать ее результаты в суде…
- Да, действительно в 2014 году шло активное оспаривание кадастровой стоимости в арбитражном суде Приморского края. И в течение 2014 года в арбитраже уже сложилась практика оспаривания кадастровой стоимости. Те собственники, кто успел в 2014 году подать исковые заявления в арбитражный суд и оспорить кадастровую стоимость, в 90% случаев получили положительное решение. С этого года оспаривание кадастровой стоимости перешло в ведение судов общей юрисдикции. И теперь 90% исков, касающихся кадастровой стоимости, отклоняется. Даже если кадастровая палата и комитеты по землепользованию не возражают против изменения стоимости, суд берет на себя компетенцию отказать истцу.
- В ближайшем будущем в России будет введена и кадастровая оценка зданий. Это еще больше усугубит ситуацию?
- В России доходность от коммерческой недвижимости не так высока, как в других странах, всего 8-9%. Сейчас кризис, ставки аренды не растут, а налоговое бремя увеличивается и съедает даже ту небольшую доходность, которая была. В этой ситуации, на мой взгляд, рынок строительства явно замедлит темпы развития. А это ведь - лакмусовая бумажка развития общества - мы не можем развивать территорию, производство без готовой строительной продукции. Но здесь мы упираемся в налоги на землю, налоги на имущество и судебную практику, которая стоит на страже пополнения бюджета.
- И что же делать в этой ситуации?
- Мы постепенно, очень маленькими шагами, но пытаемся все-таки изменить судебную практику. И сейчас пошли некоторые подвижки в этом вопросе - суд стал назначать судебную оценочную экспертизу. Но и здесь есть перекос: экспертизу проводит государственная организация судебных экспертов. Нагрузка на эту организацию возросла в разы, и дела могут в этом случае длиться до тех пор, пока в очередной раз не пройдет кадастровая оценка, изменятся данные в кадастровом учете, как следствие поменяется существующая кадастровая стоимость и тогда вопрос по каждому из дел будет исчерпан. Придется начинать все с начала.
- Основной поток заказов вашей компании связан именно с этим направлением?
- За последний год мы сильно диверсифицировали свой портфель. Помимо работ непосредственно по оценке объектов, мы занимаемся разработкой тарифов - большой проект с Нацрыбресурсами , транспортными компаниями, занимающимися пассажирскими перевозками (и авиационный транспорт, и автомобильный). Определенную долю заказов дает аккредитация при РЖД, есть у компании и лицензия на гостайну, что дает возможность работать с режимными предприятиями и Госрезервом. Активно участвуем в судебной экспертизе, оспаривании кадастровой стоимости, проводим маркетинговые исследования (в основном в сфере недвижимости), работаем с госзаказами.
Одно из направлений нашей деятельности - это сопровождение инвестиционных проектов. Например, мы сопровождаем большой и перспективный инвестиционный проект, который планируется реализовать в Анучинском районе Приморья. Он имеет большой резонанс и финансируется через структуры ВЭБа. Мы готовили этот проект именно под те стандарты, которые задает этот финансовый институт. Это не просто расчеты, это создание системной оболочки, которая позволит проекту успешно двигаться к финансированию. Есть и другие инвестиционные проекты, но их становится все меньше.
- То есть, несмотря на то, что создаются различные институты развития, а инвестициям дан зеленый свет, проектов больше не становится?
- Их количество, по нашим оценкам, даже сокращается. Здесь срабатывают такие факторы как ожидания инвесторов. Те проекты, которые реализуются на территории края, они, бесспорно, будут иметь резонанс, но это - долгосрочная перспектива. И они, на мой взгляд, должны подтолкнуть к развитию другие, более мелкие сегменты.
Например, такой системный эффект в свое время дал саммит АТЭС-2012. В то время, когда в России был кризис, а цены на недвижимость упали более чем на 50%, в Приморье падение составило не более 20%. В то время активизировался рынок загородной недвижимости и эти эффекты до сих пор дают о себе знать.
Например, сейчас есть интересные проекты по строительству коттеджных поселков, которые будут включать в себя большое количество инфраструктурных объектов. То есть у инвесторов уже появляется европейский взгляд на загородное жилье. Такие проекты появляются, и это вселяет надежду на то, что рынок не стоит на месте. Пусть медленными темпами, но он все-таки движется вперед.
Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.