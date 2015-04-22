Риэлтор из Приморья стал экспертом ООН

Корреспонденту газеты «Золотой Рог» он сообщил, что приглашен в эту международную структуру в качестве эксперта по рынку недвижимости Российской Федерации как представитель независимых общественных организаций. Работа эта по сути «волонтерская», и он будет продвигать на нашем рынке недвижимости современные стандарты деятельности, содействовать развитию его открытости и цивилизованности.