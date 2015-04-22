В Приморье оживился спрос на ипотеку

Если кто-то планировал в кризисный год строить собственный дом, то получить кредит на это будет сложнее. Еще в 2014 году у многих банков были специальные программы по кредитованию индивидуального жилищного строительства (ИЖС), однако в декабре многие продукты по ИЖС были приостановлены на неопределенное время либо и вовсе свернуты. Кроме того, многие эксперты отмечают, что строительство собственного дома - не такое уж и популярное в Приморье направление, а тем более с использованием заемных средств.