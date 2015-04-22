В Приморье оживился спрос на ипотеку

Март 2015 года стал отправной точкой для оживления рынка ипотеки: именно с марта банки стали выдавать ипотеку с государственной поддержкой, пишет газета "Золотой Рог".
В рамках льготной программы кредиторы будут выдавать ипотеку не дороже 12%, а государство - компенсировать им недополученные доходы. Для банков этот проект убыточным не является, наоборот, именно с запуском программы многие связывают надежды на реанимацию и рынка недвижимости, и рынка жилищных займов.
В сравнении с успешным 2014 годом начало 2015 года не вселяло банкирам оптимизма: снижение предложений на рынке недвижимости, повышение цен, рост учетной ставки и прочие неприятности говорили о том, что значительных успехов по выдаче ипотеки не достигнуть. В соответствии с рыночной конъюнктурой и сложившейся экономической ситуацией в стране в начале года банки скорректировали процентные ставки и минимальный первоначальный взнос по ипотеке в сторону повышения, что для многих заемщиков сделало ипотечный кредит недосягаемым. Так, первоначальный взнос по жилищному займу составил минимум 20%, процентные ставки также подросли в среднем до 20% годовых. Кредитные организации более внимательно стали относиться и к платежеспособности клиента.
«В 2014 году ипотека без преувеличения была одним из наиболее мощных драйверов на рынке кредитования. Первый квартал 2015 года стал своеобразным периодом для оценки ситуации в сфере ипотечного кредитования как со стороны банков, так и со стороны клиентов», - отметил начальник управления ипотечного кредитования Примсоцбанка Илья ТКАЧУК.
Для банков, специализирующихся на ипотеке, в январе-феврале основными стали социальные программы. Так, ВТБ24 ориентировался на программы «Военная ипотека», «Ипотека для сотрудников РЖД», а также ипотечные кредиты для отдельных категорий граждан, которые участвуют в федеральных и местных программах по улучшению жилищных условий. В Примсоцбанке одной из самых популярных среди населения ипотечных программ является «Материнский капитал плюс», которая позволяет оформить ипотечный кредит на сумму материнского (семейного) капитала и регионального материнского капитала. На сегодняшний день в рамках реализации этой программы банк выдал уже свыше тысячи ипотечных кредитов. Надежды на господдержку
С вступлением в силу государственной программы субсидирования ставок по ипотеке банки отмечают оживившийся спрос на ипотечные продукты. Основное условие программы - покупка жилья у застройщика на первичном рынке. Важно, чтобы объект возводился или уже был построен в соответствии с 214-ФЗ о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. Максимальная сумма кредита по программе «Ипотека с государственной поддержкой» в Приморье составляет 3 млн рублей, первоначальный взнос - от 20%, а срок - до 30 лет для всех категорий заемщиков. Процентная ставка при этом не может быть выше 12%, некоторые банки предлагают ставку 11,9% годовых. Программа будет действовать до конца 2015 года.
Сбербанк начал выдавать ипотечные кредиты с господдержкой 18 марта 2015 года, всего за неделю с начала работы программы Сбербанк в Приморье принял более 50 заявок на жилищные кредиты. «Несмотря на то что заявки по данной программе мы начали принимать 18 марта, воспользоваться сниженной ставкой могут все, у кого уже есть одобренные ранее заявки, соответствующие условиям программы», - отметила заместитель управляющего Приморским отделением Сбербанка России Ольга КАРЛОВСКАЯ.
ВТБ24 начал принимать заявки по программе «Ипотека с господдержкой» 16 марта, за полмесяца банк в целом по РФ принял по ней свыше 5 тыс. заявок более чем на 10,5 млрд рублей. Всего в течение года ВТБ24 планирует выдать в рамках программы кредитов на сумму около 100 млрд рублей.
Одним из первых среди региональных банков присоединился к программе субсидирования ставок по ипотеке Примсоцбанк. «Мы уже сейчас наблюдаем рост обращений клиентов, желающих улучшить жилищные условия, - говорит Илья Ткачук. - Сегодня мы можем предложить ставку на уровне 12% на покупку строящегося и готового жилья у юридических лиц. Некоторые же категории граждан, например участники программы «Жилье для российской семьи», семьи с двумя и более детьми, а также другие категории, могут рассчитывать на процентную ставку в пределах 10,9 - 11,5 - 12% годовых в зависимости от размера первоначального взноса и суммы кредита».
Предполагается, что программа субсидирования ставок по ипотеке поддержит не только семьи, которые хотят улучшить свои жилищные условия, но и застройщиков. Более того, несмотря на то что действие программы касается только жилья от застройщиков, ожидается оживление и на вторичном рынке недвижимости: за счет высвобождения квартир тех семей, которые приобрели новое жилье.
«Положительным драйвером развития первичного рынка ипотеки в текущем году должна стать «Ипотека с господдержкой», а дальнейшее снижение ключевой ставки Банка России повысит доступность ипотечных кредитов для вторичного рынка недвижимости. На мой взгляд, данные меры эффективно поддержат рынок ипотеки в текущем году», - отметил начальник департамента розничного кредитования и КМСБ Дальневосточного банка Вячеслав ТОГОБИЦКИЙ. ИЖС не в приоритете
Если кто-то планировал в кризисный год строить собственный дом, то получить кредит на это будет сложнее. Еще в 2014 году у многих банков были специальные программы по кредитованию индивидуального жилищного строительства (ИЖС), однако в декабре многие продукты по ИЖС были приостановлены на неопределенное время либо и вовсе свернуты. Кроме того, многие эксперты отмечают, что строительство собственного дома - не такое уж и популярное в Приморье направление, а тем более с использованием заемных средств.
«Я бы не говорила о ярко выраженном спросе на кредиты, связанные со строительством индивидуальных домов, - говорит Ольга Карловская. - В прошлом году в Приморье Сбербанк выдал около 5 тыс. ипотечных кредитов, и, наверное, только 1% составили займы на ИЖС. Пока Сбербанк не рассматривает возможность возобновления выдачи кредитов на малоэтажное индивидуальное строительство. Но ситуация может измениться, мы следим за рынком, за спросом, и, если появится необходимость, мы оперативно вернем эти программы».
ВТБ24 кредитует приобретение загородного жилья только на вторичном рынке и в ограниченном перечне территории с развитым рынком загородной недвижимости. ВТБ24 предоставляет кредиты на приобретение таунхаусов в рамках стандартной программы кредитования вторичного жилья. С учетом особенностей рынка банк предъявляет к таким объектам специальные требования, в том числе увеличенный по сравнению с кредитованием квартир первоначальный взнос заемщика, но эти требования не являются запретительными.
«Как показал кризис 2008 года, ликвидность таких объектов существенно снижается, и банк может понести существенные убытки в случае обращения взыскания, - объяснил управляющий ВТБ24 в Приморском крае Александр ВЯЛКОВ. - Ипотечное кредитование предполагает проверку приобретаемого объекта недвижимости банком. ВТБ24 не является исключением и осуществляет такую проверку по всем объектам недвижимости, предлагаемым в качестве залога. В случае несоответствия выбранного клиентом объекта требованиям банка в заключении кредитного договора на приобретение именно этого объекта будет отказано».
Впрочем, взять заем на строительство собственного дома можно. Региональные банки более лояльны к своим клиентам и предоставляют возможность получить кредит на ИЖС. Примсоцбанк выдает кредиты на строительство собственного дома при наличии у заемщика имеющейся в собственности недвижимости в качестве залогового обеспечения. Размер займа при этом не должен превышать 70% от стоимости залога.
В Дальневосточном банке также возможно получить кредит на строительство собственного дома по программе «Кредиты под залог недвижимости на любые цели». В этом случае можно оформить кредит сроком до 10 лет по ставке от 20% годовых. Для экономии процентов возможно получение кредита частями по мере выполнения строительных работ.
Таким образом, специалисты обращают внимание на то, что даже в условиях непростой экономической обстановки жизнь не останавливается. Основные надежды, конечно, связаны с первичным рынком недвижимости, но в планах у банкиров развивать и остальные направления.
«Покупка недвижимости в ипотеку - довольно надежный вид инвестиций, поэтому спрос на ипотечное кредитование будет сохраняться, - подчеркнул Илья Ткачук. - Существенным толчком для развития ипотечного рынка стало, конечно же, постановление правительства об ипотеке с государственной поддержкой. Мы планируем продолжить дальнейшее развитие ипотечного кредитования на вторичном рынке, который не охватывает программа государственного субсидирования ставок по ипотеке».
Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.