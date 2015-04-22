Во Владивостоке на улицах Уборевича и Суханова устанавливают новые фонари

Во Владивостоке, на улицах Суханова и Уборевича, продолжается установка новых световых опор. Более 150 светильников начнут освещать центральные улицы уже в мае. В настоящее время здесь завершается прокладка подземных кабельных линий и ведется подготовка к установке фонарных столбов.