Автовладельцам могут запретить продавать машины самостоятельно

Помимо «белых» и «серых» дилеров в обсуждении новости также приняли участие тысячи рядовых автомобилистов, зарегистрированных на популярных сайтах Drom.ru, Auto.ru. Размещенная на порталах информация вызвала такой нешуточный общественный резонанс, что уже вечером следующего дня взрывоопасная новость была убрана с первых полос не только автомобильных, но и новостных ресурсов, а модераторы приступили к активной зачистке комментариев читателей, многие из которых, в соответствии с последними поправками в российский Уголовный кодекс, содержали все признаки экстремизма. Причем если раньше, когда правительство предпринимало похожие шаги в отношении правого руля, автомобильное сообщество оказалось расколотым на сторонников и противников повышения пошлин, то в этот раз автомобилисты выступили единым фронтом, поскольку выдвинутое предложение затронуло их общие интересы.