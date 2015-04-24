Автовладельцам могут запретить продавать машины самостоятельно

Инициатива объединения российских автодилеров вызвала бурю негодования автомобилистов
Для того чтобы возможному покупателю не достался «распил», «аннуляшка» или «утопленник», все машины должны будут продаваться только через специализированные дилерские центры, которые возьмут на себя предпродажную подготовку автотранспорта. С таким сенсационным заявлением выступил 15 апреля глава Российской ассоциации автомобильных дилеров (РоАД) Владимир МОЖЕНКОВ на 3-й Конвенции российских автодилеров.
«Это серый рынок без гарантии, без ответственности, без налогов, с подкрученными спидометрами и так далее. И потом (у покупателя) возникает масса проблем», - приводит мнение главы РоАД издание «Лента.Ру». «Владимир Моженков заявил, что если новые правила будут приняты, то всем продавцам придется оплачивать предпродажную подготовку своих авто», - пишет газета «Аргументы и факты». «По мнению главы РоАД, это (запрет прямых продаж машин частниками) не только обеспечит повышение безопасности продающихся автомобилей с пробегом, но и дополнительные налоговые поступления в отечественный бюджет», - сообщает сайт Mail.ru.
Инициатива официального общественного объединения российских автодилеров вызвала бурю негодования всех автомобилистов страны. Учитывая масштабы российского авторынка подержанных автомобилей, подобная реакция частных автовладельцев была вполне предсказуемой. Сам Владимир Моженков в своей вышеупомянутой речи оценил годовой объем этого рынка в 3 трлн рублей.
Из всех представителей «белого» приморского авторынка только две компании имеют непосредственное отношение к Российской ассоциации автодилеров. Это «Авторитет-Авто+», являющийся, как указано на сайте организации, ее действительным членом, и «Триумф-Авто», ассоциированный через Ассоциацию дилеров Renault. «Золотой Рог» попросил представителей обоих компаний прокомментировать слова главы РоАД. Нас интересовало, было ли высказанное им предложение о запрете продаж автомобилей частниками продуктом коллективного творчества или это сугубо личная инициатива руководства РоАД.
В компании «Триумф-Авто» сразу заявили, что никакого отношения к предложению Владимира Моженкова они не имеют, прямых контактов с РоАД не поддерживают, и вообще, никаких указаний или инструкций по поводу своего мнения относительно данной идеи из центра не получали, поэтому сказать ничего не могут и от комментариев воздерживаются. «Авторитет-Авто+» также сообщил, что, несмотря на свое действительное членство в РоАД, в работе 3-й Конвенции автодилеров, на которой и прозвучали сенсационные идеи, компания участия не принимала.
Продавцы подержанных автомобилей с рынка «Зеленый угол» оказались куда более словоохотливыми, поскольку именно они вместе с частными автовладельцами становятся потерпевшими в случае принятия инициативы РоАД, так как практически все продающиеся на «Зеленке» автомобили ввезены и оформлены на физических лиц.
«Идея Владимира Моженкова неконституционна, - отметил участник рынка Дмитрий ВЕРЕЩАГИН. - У человека есть право свободного распоряжения своим имуществом, а в данном случае на него предлагают наложить ограничения. Я уверен, что данная инициатива не получит поддержки в правительстве. Грамотные юристы просто порвут ее в клочья. Официальные автодилеры предлагают этот запрет только для того, чтобы поправить собственное материальное положение. Продажи новых автомобилей в салонах встали колом, вот они и принялись искать, где еще можно срубить легких денег. Посчитали, что крышевать вторичный рынок - наиболее простой путь».
«Подобная схема существовала во времена СССР, - вспоминает ветеран «Зеленки» Виктор ТРЕГУБОВ. - Тогда продать машину «с рук» тоже было невозможно, только через государственный комиссионный магазин. Именно оттуда и берет начало документ под названием «справка-счет», который дошел и до наших дней. Если автодилерам удастся реализовать свою идею - это станет еще одним шагом назад от свободы торговли. Кроме того, стоит иметь в виду, что монополизация авторынка при коммунистах приносила доходы в общегосударственную казну, а сейчас обогащаться будут только те, кто допущен к кормушке».
Помимо «белых» и «серых» дилеров в обсуждении новости также приняли участие тысячи рядовых автомобилистов, зарегистрированных на популярных сайтах Drom.ru, Auto.ru. Размещенная на порталах информация вызвала такой нешуточный общественный резонанс, что уже вечером следующего дня взрывоопасная новость была убрана с первых полос не только автомобильных, но и новостных ресурсов, а модераторы приступили к активной зачистке комментариев читателей, многие из которых, в соответствии с последними поправками в российский Уголовный кодекс, содержали все признаки экстремизма. Причем если раньше, когда правительство предпринимало похожие шаги в отношении правого руля, автомобильное сообщество оказалось расколотым на сторонников и противников повышения пошлин, то в этот раз автомобилисты выступили единым фронтом, поскольку выдвинутое предложение затронуло их общие интересы.
О том, что компетентные органы отнеслись к всплеску эмоций автомобилистов весьма серьезно, свидетельствует тот факт, что уже через несколько часов после публикации сенсации руководство РоАД выступило с дополнительным разъяснением своей позиции, заявив, что их неправильно поняли и речь идет не о запрете, а об установлении понятных для всех правил и цивилизованном развитии рынка торговли автомобилей с пробегом. При этом сами разъяснения публиковались уже не на первых полосах, а в специализированных разделах новостных сайтов, очевидно во избежание дальнейшего нагнетания возникшей напряженности и предотвращения эскалации возможного социального конфликта.
Дмитрий ФОМИЧЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.