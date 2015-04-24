Поставщикам "Примтеплоэнерго" предложено выбивать свои деньги через судебные тяжбы

Все это время СМИ внимательно следят за тем, что происходит в «Примтеплоэнерго», в какой ситуации оказались работники предприятия, как реагируют на происходящее руководители края и различные компетентные органы. КГУП стало постоянным героем публикаций в СМИ, причем публикаций негативно окрашенных. Даже те структуры, которые обязаны «держать нейтралитет», выражают беспокойство и весьма критически высказываются о деятельности краевого предприятия. Например, пресс-релиз от 1 апреля на сайте профсоюзов (ФППК) содержит довольно острые высказывания в отношении КГУП как работодателя. А уж ситуацию с задолженностью не описал и не перепечатал только ленивый. Помимо газеты «Золотой Рог» и «Приморского репортера», которые поднимали эту тему изначально, ее подхватили такие рейтинговые сетевые издания, как «Дейта» и «ПримаМедиа», и еще с десяток сайтов с меньшей узнаваемостью.