В игорную зону "Приморье" залетит "Жар-птица"

«Прежде всего, при создании любого проекта мы пишем его историю, создаем стиль. В данном случае это Жар-птица, или Феникс, что символично и для азиатской культуры. Вся инфраструктура выполнена в едином стиле. Полное развитие проекта подразумевает две фазы, в каждой из которых предусмотрено двухэтапное строительство», - сообщил глава европейского офиса архитектурной компании Steelman Partners Алексей БЕЛИНСКИЙ.