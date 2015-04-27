В игорную зону "Приморье" залетит "Жар-птица"

ООО «Роял Тайм Групп» презентовала представителям администрации Приморского края план застройки участков интегрированной развлекательной зоны «Приморье», которые находятся у компании на правах субаренды. Предложенная концепция была одобрена комиссией под руководством вице-губернатора Приморского края Сергея НЕХАЕВА.
Договоры о реализации инвестиционного проекта и аренды земельного участка с компанией ООО «Роял Тайм Приморье» - дочерней компанией ООО «Роял Тайм» - Корпорация развития Приморского края подписала в марте этого года.
Генеральный директор ООО «Роял Тайм Менеджмент» Рашид ТАЙМАСОВ отметил, что компания имеет уникальный опыт управления крупными развлекательными и игорными центрами на территории России.
«Развитие интегрированных курортов с игорной составляющей - одно из наших стратегических направлений», - подчеркнул он.
На территории ИРЗ «Приморье» компания намерена построить интегрированный курорт «Жар-птица» (Phoenix). Проект включает казино-гостиничный центр с отелями (5,4,3 звезды), которые планируются к возведению поэтапно.
«Прежде всего, при создании любого проекта мы пишем его историю, создаем стиль. В данном случае это Жар-птица, или Феникс, что символично и для азиатской культуры. Вся инфраструктура выполнена в едином стиле. Полное развитие проекта подразумевает две фазы, в каждой из которых предусмотрено двухэтапное строительство», - сообщил глава европейского офиса архитектурной компании Steelman Partners Алексей БЕЛИНСКИЙ.
Первый этап первой фазы предполагает строительство самого развлекательного центра площадью около 8 тысяч квадратных метров. В нем предусмотрены несколько уровней: зоны развлечений, рестораны, гостиницы, клубы, элементы ритейла. Второй этап первой фазы подразумевает строительство дополнительных площадей для развлечений и отдыха, а также первой гостиницы на 400 номеров. Всего площадь объектов входящих в первую фазу развития проекта составит 43 тысячи квадратных метров.
Центральная часть будет рассчитана на игорную деятельность, также здесь появятся рестораны, бары высокого качества, театр на 1 500 мест, большой спа-центр, конгресс-центр, крытый аквапарк и другие объекты. Всего общая площадь первой и второй фаз строительства интегрированного курорта Phoenix составит 250 тысяч квадратных метров.
Проведение земляных работ на строительной площадке запланировано на лето 2015 года. Сейчас на участке уже ведутся геодезические работы, проведено разведочное бурение.
Концептуальный план застройки представители администрации края одобрили.
Вместе с тем Рашид Таймасов добавил, что на число потребителей проекта «Роял Тайм» напрямую может повлиять и закон о Свободном порте Владивостока.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.