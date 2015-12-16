Для ветеранов Владивостока провели Предновогодний праздник

На празднике участвовали Дед Мороз и Снегурочка, хор "Родные напевы», вокалистка София Станчуляк, танцевальный коллектив "Узоры", курсанты МГУ, а так же свои стихи зрителям концерта зачитала Галина Иващенко, 68 лет. Все они приняли участие на добровольном условии.