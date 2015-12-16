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Для ветеранов Владивостока провели Предновогодний праздник

16 декабря 2015, 19:00
Праздничная программа с участием творческих коллективов, организована ребятами из Дальневосточного лидерского движения

Предновогодний праздник с участием Деда Мороза и Снегурочки в Госпитале ветеранов войны г. Владивостока по ул. Нейбута прошел в рамках общественного благотворительного проекта “Возраст счастья. Живи всегда”. Как сообщает газета «Золотой Рог», праздничная программа с участием творческих коллективов, организованна ребятами из Дальневосточного лидерского движения.

На средства неравнодушных граждан Владивостока были приобретены и подарены настольные игры и музыкальные инструменты. Ветеранам показали мотивационный ролик с участием активных пожилых людей города.

Перед праздником 5 и 6 декабря всем желающим пациентам госпиталя бесплатно сделала стрижку, парикмахер Елена Коробейникова.

На празднике участвовали Дед Мороз и Снегурочка, хор "Родные напевы», вокалистка София Станчуляк, танцевальный коллектив "Узоры", курсанты МГУ, а так же свои стихи зрителям концерта зачитала Галина Иващенко, 68 лет. Все они приняли участие на добровольном условии.

Оставшиеся собранные организация собирается передать Хоспису в районе Дальзаводской больницы на ремонт здания, т.к. он находиться в плачевном состоянии.

Напомним, в октябре лидерская группа "VIVAT" (17 инициативных человек) на базе Дальневосточного Лидерского Движения, инициировала общественный благотворительный проект "Возраст счастья. Живи всегда!", направленный на поддержку пожилых людей и продвижение активного образа жизни.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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