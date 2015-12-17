2016 год будет крайне непростым

«Рубль в 2016 году будет дешеветь вместе с нефтью, и давление на курс российской валюты продолжится. Рубль находится сейчас под серьезным прессингом. Об этом говорит и настроение мировых экспертов. Все международные прогнозы на прошедшей неделе строились исходя из того, что нефть будет стоить еще дешевле, чем сегодня. Сейчас, к сожалению, пробита психологическая отметка в $40 за баррель, а это значит что все экспортеры находятся в незавидном положении. Оценка российских властей расходится с международной оценкой. Страны-экспортеры уже рассматривают так называемую критическую цену на нефть в $20 за баррель. Это означает, что когда все танкеры будут заполнены нефтью и ее некуда будет складывать, а такая ситуация рассматривается, то может быть достигнута и даже преодолена и 20-долларовая отметка. При этом глава Центробанка уже заявила, что даже при цене от $40 до $50 за баррель наш резервный фонд уже к середине 2017 года будет полностью обнулен. Что это означает? Обнуление резервного фонда приведет к запуску экстренных сценариев. Экстренные сценарии разрабатываются уже на этой неделе властью России. Но, к сожалению, публично детали этого экстренного плана пока не оглашаются», - сказал эксперт.