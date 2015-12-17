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Электропоезда перейдут на федеральные рельсы

17 декабря 2015, 18:00
Чтобы не допустить в 2016 году коллапса пригородного движения, власти готовы оплатить большую часть компенсаций пригородным компаниям из федерального бюджета

Чтобы не допустить в 2016 году коллапса пригородного движения, власти готовы оплатить большую часть компенсаций пригородным компаниям из федерального бюджета, сообщает деловая газета «РБК».

В 2016 году правительство поддержит пригородное сообщение на уровне 2015 года, заявил министр транспорта Максим СОКОЛОВ в интервью телеканалу «Вести 24». Из уже утвержденного бюджета на эти цели будет выделено около 37 млрд руб., сообщил он. Цены на пригородные билеты в 2016 году должны вырасти не более чем на 10%, утверждает представитель железнодорожной монополии. Таким образом, выручка пригородных компаний, исходя из прогнозов РЖД на 2015 год, в 2016 году составит около 55–60 млрд руб. при общих затратах на железнодорожные перевозки в 100–110 млрд руб. Бюджет следующего года заложил на электрички те же 37 млрд руб.

Увеличивать затраты федерального бюджета на поддержку электричек правительство вынуждено после коллапса в январе 2015 года, когда в регионах массово отменялись электропоезда. Договорная кампания на 2016 год идет куда быстрее. До конца года «дочки» РЖД заключат договоры со всеми регионами, утверждает представитель РЖД.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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