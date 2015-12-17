Электропоезда перейдут на федеральные рельсы

В 2016 году правительство поддержит пригородное сообщение на уровне 2015 года, заявил министр транспорта Максим СОКОЛОВ в интервью телеканалу «Вести 24». Из уже утвержденного бюджета на эти цели будет выделено около 37 млрд руб., сообщил он. Цены на пригородные билеты в 2016 году должны вырасти не более чем на 10%, утверждает представитель железнодорожной монополии. Таким образом, выручка пригородных компаний, исходя из прогнозов РЖД на 2015 год, в 2016 году составит около 55–60 млрд руб. при общих затратах на железнодорожные перевозки в 100–110 млрд руб. Бюджет следующего года заложил на электрички те же 37 млрд руб.