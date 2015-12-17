Греф: cтавки по кредитам будут падать

Ставки по банковским кредитам компаниям в РФ опустятся ниже 10% в 2016 году, заявил глава Сбербанка России Герман ГРЕФ, выступая в Совете Федерации. По его словам, банковский сектор пострадал из-за кризиса больше всех, но это не вина ЦБ. «Мы видим сегодня избыток ликвидности в банковском секторе. Я думаю, что в следующем году банки начнут приходить уже в себя, начнется конкуренция за нормальных заемщиков, и ставки будут падать. Я думаю, что в следующем году мы увидим ставки уже ниже 10%, даже, может быть, ставки выйдут на докризисный уровень», - сказал Герман Греф.