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Количество обращений к газовикам Хабаровска за ноябрь выросло на 61%

17 декабря 2015, 09:22
Наиболее востребованными в ноябре оказались услуги по газификации частных домовладений

Специалисты АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в г. Хабаровске проанализировали количество обращений в Центр оказания услуг (ЦОУ) за ноябрь текущего года. Рост обращений составил 61% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. На порядок выросло количество телефонных звонков.

Наиболее востребованными в ноябре оказались услуги по заявочному ремонту газового оборудования (рост на 43,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), регистрации нового прибора учета (+12,7%), монтажу газового счетчика (+35,5%), замене газовой плиты (+20%), газификации частных домовладений (+55%).

«Такие темпы роста обусловлены двумя факторами – усилением бдительности горожан к состоянию своего газового оборудования и началом работы нашего call-центра, специалисты которого за неполный месяц приняли две трети всех телефонных обращений клиентов», - сказал советник генерального директора АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Андрей Шитц.

Ранее дозвониться в ЦОУ было проблематично. С открытием call-центра эта проблема была решена. Теперь практически все заявки (за исключением тех, что требуют заключения договора) можно подать по телефону в Хабаровске (4212) 41-74-05 и через сайт компании: www.gazdv.ru.

Дось "Золотого Рога": Центр оказания услуг (ЦОУ) открыт в Хабаровске по адресу: ул. Брестская, 49 Б в начале 2014 года для комплексного решения вопросов газификации по принципу «единого окна». Это позволило выстроить эффективную работу между газовой компанией и клиентом. В результате пользователи избавились от необходимости лично обращаться в разные отделы компании для сбора и подготовки всех необходимых документов, касающихся газификации жилых и коммунально-бытовых объектов, а также для получения услуг, связанных с газоиспользующим оборудованием.

В ноябре 2015 года при ЦОУ был создан call-центр с многоканальным телефонным номером для проведения консультаций и приема заявок.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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