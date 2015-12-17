Количество обращений к газовикам Хабаровска за ноябрь выросло на 61%

Дось "Золотого Рога": Центр оказания услуг (ЦОУ) открыт в Хабаровске по адресу: ул. Брестская, 49 Б в начале 2014 года для комплексного решения вопросов газификации по принципу «единого окна». Это позволило выстроить эффективную работу между газовой компанией и клиентом. В результате пользователи избавились от необходимости лично обращаться в разные отделы компании для сбора и подготовки всех необходимых документов, касающихся газификации жилых и коммунально-бытовых объектов, а также для получения услуг, связанных с газоиспользующим оборудованием.