Компенсацию за скот, убитый леопардами, смогут получать фермеры Приморья

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Дальневосточные леопарды» и «Центр «Амурский тигр» заключили договоры со Страховой Группой «СОГАЗ». Компания возместит ущерб, который может быть нанесен владельцам животных, пострадавших от нападения дальневосточных леопардов и амурских тигров, сообщает Деловая газета "Золотой Рог". Проблема нападения редких кошек на домашний скот является весьма актуальной в Приморском крае, особенно с учетом роста популяций хищников. Вопрос о возможностях урегулирования конфликтных ситуаций всегда находил два основных решения – совершенствование охраны хозяйств, а также разработку системы компенсаций фермерам. Однако в связи с тем, что зачастую нападения происходят за пределами особо охраняемых природных территорий (ООПТ), единой схемы выплаты страховки до недавнего времени не существовало, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда».
«За последние 100 лет не зарегистрировано ни одного случая неспровоцированного нападения леопарда на человека, - говорит Елена Гангало, генеральный директор АНО «Дальневосточные леопарды», замминистра сельского хозяйства РФ. – В то же время важно помнить, что эти животные являются грозными хищниками и могут нападать на домашний скот, который разводят фермеры в окрестных хозяйствах. Но наибольшую проблему представляют нападения леопардов на пятнистых оленей в оленепарках. За прошлый год мы зафиксировали около десятка подобных случаев».
Благодаря договору между СОГАЗ и АНО «Дальневосточные леопарды» теперь эта проблема нашла решение. Договоры страхования действуют с декабря 2015 года. Страховая сумма по каждому из них составляет 2 миллиона рублей. Размер возмещения может варьироваться в зависимости от того, какое животное пострадало. Так, к примеру, за гибель оленя выплата составит до 100 тысяч рублей.
Важно, что перед выплатой компенсации должна состояться экспертиза, подтверждающая виновность в произошедшем дальневосточного леопарда или амурского тигра. Проводить ее будут службы охотничьего надзора, в составе которых существуют специальные группы по разрешению конфликтных ситуаций. При подтверждении участия в нападении редкой кошки, специалисты должны будут подготовить документы и передать их АНО «Дальневосточные леопарды», либо в Центр «Амурский тигр» которые, в свою очередь, обратятся в страховую компанию за страховым возмещением.
«Мы рады возможности внести свой вклад в дело защиты таких редких и красивых животных, как дальневосточный леопард и амурский тигр, - отмечает Екатерина Двойникова, руководитель управления по связям с общественностью СОГАЗа. - Страховая защита позволит решить вопрос об источнике компенсаций, который нередко возникает в случае нападения диких животных, находящихся под охраной государства. Надеемся, что этот шаг в конечном итоге поможет сохранить популяцию самих хищников».
Вблизи границ национального парка «Земля леопарда» действуют несколько оленников, периодически несущих потери от нападений на животных дальневосточных леопардов. Однако наиболее широкую огласку в 2015 году получили другие случаи посягательств редких кошек на домашний скот. Один из них произошел в июне в районе станции Бамбурово: леопард по имени Симба задавил двухмесячного теленка, пасущегося в лесу. Причастность к инциденту именно этого зверя определили кадры с видеоловушки, установленной напротив останков жертвы. В тот раз вопрос компенсации фермерам был решен с участием полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, являющимся Хранителем леопарда в рамках акции, стартовавшей в 2014 году.
Менее простая ситуация сложилась в этом году на территории фермы в селе Кугуки под Уссурийском. По заявлению хозяев фермы, дальневосточный леопарда обитает вблизи их пастбищ уже около 6 лет, и не раз охотился на местных собак и одомашненных пятнистых оленей, однако в этот раз впервые пострадали жеребята. В администрации Приморского края и на месте происшествия состоялось несколько совещаний, по итогам которых был выработан ряд мер и предложений для решения этой проблемы.
Досье "Золотого Рога": Дальневосточный леопард (амурский леопард) – хищник из семейства кошачьих, численность популяции которого в России составляет всего около 70 особей, в мире – около 80. Основная часть популяции подвида обитает в Приморском крае на территории национального парка «Земля леопарда». При помощи фотоловушек в 2014 году здесь было зафиксировано 57 пятнистых хищников. На сегодняшний день дальневосточный леопард - самая редкая из крупных кошек на планете. Охота на леопарда запрещена с 1956 года, хищник внесен в Красную книгу МСОП, в Красную книгу России, а также в ряд других охранных документов.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.