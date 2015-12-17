Компенсацию за скот, убитый леопардами, смогут получать фермеры Приморья

Менее простая ситуация сложилась в этом году на территории фермы в селе Кугуки под Уссурийском. По заявлению хозяев фермы, дальневосточный леопарда обитает вблизи их пастбищ уже около 6 лет, и не раз охотился на местных собак и одомашненных пятнистых оленей, однако в этот раз впервые пострадали жеребята. В администрации Приморского края и на месте происшествия состоялось несколько совещаний, по итогам которых был выработан ряд мер и предложений для решения этой проблемы.