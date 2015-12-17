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Максимальные ставки по вкладам в банках идут вниз

17 декабря 2015, 17:23
Средняя максимальная ставка по розничным вкладам в рублях десяти крупнейших банков в первой декаде декабря составила 9,8%
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Банки

Средняя максимальная ставка по розничным вкладам в рублях десяти крупнейших банков в первой декаде декабря составила 9,8%, говорится в сообщении Банка России, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

По сравнению с третьей декадой ноября ставка снизилась на 0,1 процентного пункта, с начала года - на 5,5 п.п.

В число банков, по которым проводится мониторинг ставок по вкладам, входят Сбербанк, ВТБ24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, Банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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