"Плоские" авиатарифы подросли на 10%

Согласно системе бронирования билетов «Аэрофлота», с 1 января 2016 года сроком на один год введены новые «плоские» тарифы. Так, тариф «Дальний Восток», по которому перевозятся пассажиры из Москвы во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Хабаровск, в оба конца в экономическом классе обслуживания составит 20 тыс. рублей. Тариф в один конец - 12 тыс. рублей, пишет Деловая газета "Золотой Рог".