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"Плоские" авиатарифы подросли на 10%

17 декабря 2015, 16:00
Согласно системе бронирования билетов "Аэрофлота", с 1 января 2016 года сроком на один год введены новые "плоские" тарифы

Согласно системе бронирования билетов «Аэрофлота», с 1 января 2016 года сроком на один год введены новые «плоские» тарифы. Так, тариф «Дальний Восток», по которому перевозятся пассажиры из Москвы во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Хабаровск, в оба конца в экономическом классе обслуживания составит 20 тыс. рублей. Тариф в один конец - 12 тыс. рублей, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Ранее стоимость авиабилетов из Москвы в Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск составляла до 11 тыс. рублей в один конец и до 18 тыс. рублей в оба конца (с учетом такс и сборов).

Установление данных тарифов является социальной акцией, носящей некоммерческий характер и направленной на повышение уровня транспортной доступности стратегически важных регионов РФ для населения страны, отмечала ранее авиакомпания.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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