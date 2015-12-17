"Плоские" авиатарифы подросли на 10%

Согласно системе бронирования билетов «Аэрофлота», с 1 января 2016 года сроком на один год введены новые «плоские» тарифы. Так, тариф «Дальний Восток», по которому перевозятся пассажиры из Москвы во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Хабаровск, в оба конца в экономическом классе обслуживания составит 20 тыс. рублей. Тариф в один конец - 12 тыс. рублей, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Ранее стоимость авиабилетов из Москвы в Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск составляла до 11 тыс. рублей в один конец и до 18 тыс. рублей в оба конца (с учетом такс и сборов).
Установление данных тарифов является социальной акцией, носящей некоммерческий характер и направленной на повышение уровня транспортной доступности стратегически важных регионов РФ для населения страны, отмечала ранее авиакомпания.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.