Президент Путин рассказал анекдот

Прогноз цены в $50 за баррель оказался слишком оптимистичен
Президент РФ Владимир ПУТИН в ходе традиционной Большой пресс-конференции в Москве заявил, что что заложенный в бюджете на 2016 год прогноз цены на нефть в $50 за баррель придется корректировать, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Вначале Путин рассказал старый анекдот.
«Встречаются два приятеля, один другого спрашивает: «Как дела?» Тот говорит: «Как в полоску: черное – белое». «Сейчас какая?» «Сейчас – черная». Проходит еще полгода. «Ну как дела? Знаю, в полоску. Сейчас какая?» «Сейчас черная». «Нет, тогда же была черная». «Нет, выясняется, что тогда была белая». Вот у нас примерно такая ситуация», - пошутил президент.
«Мы посчитали бюджет следующего года как раз из этой цифры ($50 за баррель). Это очень оптимистичная сегодня оценка. Сейчас сколько она уже? $38? Поэтому мы вынуждены будем и здесь что-то корректировать» - продолжил уже серьезно.
Путин напомнил, что год назад правительство РФ исходило в своих прогнозах экономического развития из ожидания средней цены на нефть в $100 за баррель, но реальная цена на рынке упала в два раза.
В то же время глава государства отметил, что правительство не будет спешить с пересмотром параметров бюджета на 2016 год из-за высокой волатильности цен на нефть.
«Волатильность (ссейчас) очень большая. Мы не будем спешить с пересчетами и с внесением корректировок в бюджет, потому что это влечет за собой снижение объема финансирования и социалки, и реального сектора. Но, правительство, конечно, готовит сценарий на любой вариант развития событий», - отметил Владимир Путин.
Большая пресс-конференция 17 декабря стала одиннадцатой для главы государства на его посту. Еще до проведения пресс-конференции был побит рекорд по количеству аккредитованных на нее журналистов - 1390 сотрудников российских и иностранных СМИ.
Олег КЛИМЕНКО, Газета «Золотой Рог», Владивосток.