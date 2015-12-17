Президент Путин рассказал анекдот

«Встречаются два приятеля, один другого спрашивает: «Как дела?» Тот говорит: «Как в полоску: черное – белое». «Сейчас какая?» «Сейчас – черная». Проходит еще полгода. «Ну как дела? Знаю, в полоску. Сейчас какая?» «Сейчас черная». «Нет, тогда же была черная». «Нет, выясняется, что тогда была белая». Вот у нас примерно такая ситуация», - пошутил президент.