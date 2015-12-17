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Президент Путин рассказал анекдот

17 декабря 2015, 19:23
И призвал россиян привыкать жить при "реальной" цене нефти
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В России

Прогноз цены в $50 за баррель оказался слишком оптимистичен

Президент РФ Владимир ПУТИН в ходе традиционной Большой пресс-конференции в Москве заявил, что что заложенный в бюджете на 2016 год прогноз цены на нефть в $50 за баррель придется корректировать, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Вначале Путин рассказал старый анекдот.

«Встречаются два приятеля, один другого спрашивает: «Как дела?» Тот говорит: «Как в полоску: черное – белое». «Сейчас какая?» «Сейчас – черная». Проходит еще полгода. «Ну как дела? Знаю, в полоску. Сейчас какая?» «Сейчас черная». «Нет, тогда же была черная». «Нет, выясняется, что тогда была белая». Вот у нас примерно такая ситуация», - пошутил президент.

«Мы посчитали бюджет следующего года как раз из этой цифры ($50 за баррель). Это очень оптимистичная сегодня оценка. Сейчас сколько она уже? $38? Поэтому мы вынуждены будем и здесь что-то корректировать» - продолжил уже серьезно.

Путин напомнил, что год назад правительство РФ исходило в своих прогнозах экономического развития из ожидания средней цены на нефть в $100 за баррель, но реальная цена на рынке упала в два раза.

В то же время глава государства отметил, что правительство не будет спешить с пересмотром параметров бюджета на 2016 год из-за высокой волатильности цен на нефть.

«Волатильность (ссейчас) очень большая. Мы не будем спешить с пересчетами и с внесением корректировок в бюджет, потому что это влечет за собой снижение объема финансирования и социалки, и реального сектора. Но, правительство, конечно, готовит сценарий на любой вариант развития событий», - отметил Владимир Путин.

Большая пресс-конференция 17 декабря стала одиннадцатой для главы государства на его посту. Еще до проведения пресс-конференции был побит рекорд по количеству аккредитованных на нее журналистов - 1390 сотрудников российских и иностранных СМИ.

Олег КЛИМЕНКО, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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