В 2015 году Сбербанк выдал малому бизнесу около 200 миллиардов рублей

Андрей Шаров также рассказал о ключевых фокусах работы Сбербанка с малым бизнесом в 2016 году: «Рост кредитного портфеля по малому бизнесу, развитие небанковских сервисов, в частности, открытие счета и выдача кредита онлайн без запроса документов от клиента, мобильная касса на бизнес-планшете, бухгалтерия онлайн, новая модель обслуживания клиентов через контактный центр, новый формат взаимодействия с клиентом в отделении, навигатор для малого бизнеса» и др.