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В 2015 году Сбербанк выдал малому бизнесу около 200 миллиардов рублей

17 декабря 2015, 10:34
Банкиры также рассказали о ключевых фокусах работы Сбербанка с малым бизнесом в 2016 году
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Банки

На 1 декабря 2015 года Сбербанк выдал малому бизнесу 195,3 млрд рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции вице-президент – начальник управления развития малого бизнеса Сбербанка Андрей ШАРОВ.

Под гарантии Корпорации МСП Сбербанк выдал около 2300 кредитов на сумму более 15,5 млрд рублей. Кредитование под гарантию Корпорации снижает ставку от 0,5 до 1,5% по инвестиционным кредитам и до 4% – по беззалоговым кредитам.

Андрей Шаров также рассказал о ключевых фокусах работы Сбербанка с малым бизнесом в 2016 году: «Рост кредитного портфеля по малому бизнесу, развитие небанковских сервисов, в частности, открытие счета и выдача кредита онлайн без запроса документов от клиента, мобильная касса на бизнес-планшете, бухгалтерия онлайн, новая модель обслуживания клиентов через контактный центр, новый формат взаимодействия с клиентом в отделении, навигатор для малого бизнеса» и др.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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