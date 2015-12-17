В Приморье бал правят этажи

На памяти еще живущего поколения – десятки «бесперспективных» деревень, безвозвратно стертых с карты края в последние 50-60 лет, а на виду – десятки других, которые также ждет участь поселений-призраков, если они не смогут найти смысл своего существования в новых экономических реалиях.