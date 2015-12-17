В Приморье любят прекрасный дар природы!

– Когда цветочный бизнес только начинал развиваться в России, в середине 90-х, все было совсем по-другому. Теперь, конечно, конкуренция выросла в разы. Но мы точно знаем, что если у нас есть качество, сервис и опыт, то клиенты всегда предпочтут нас! Если у нас ничего из этого не будет, мы не продержимся и дня. Сейчас уже трудно представить, что есть возможность кому-то еще попасть на рынок и развиваться. И тем не менее мы это наблюдаем постоянно. Хотя рынок, кажется, забит уже до отказа. Все равно мы считаем, что на Дальнем Востоке есть к чему стремиться и что завоевывать.