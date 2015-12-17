В Приморье в "Ростелекоме" можно получить интернет-заказы

«Мы хотим сделать онлайн-покупки доступными в каждом населенном пункте страны. Именно поэтому мы объединили технологии и опыт экспресс-доставки PickPoint и повсеместно представленные офисы «Ростелекома» для работы преимущественно в регионах. Уже 3 миллиона интернет-покупателей воспользовались PickPoint для получения своих посылок. Теперь жители Приморского края могут выбирать в качестве способа доставки пункты выдачи заказов PickPoint, расположенные в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома». Мы предоставим все необходимое для простого и комфортного получения заказа: сервис по отслеживанию перемещения посылок, SMS- и e-mail-уведомления, возможность повторно получить код заказа, продлить срок хранения, а также круглосуточную Службу поддержки пользователей», - рассказывает СЕО компании PickPoint, Надежда Романова.