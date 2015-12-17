В Приморье в "Ростелекоме" можно получить интернет-заказы

В Центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» в Приморском крае открылись пункты выдачи PickPoint, где можно получить товары, заказанные в интернет-магазинах, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
PickPoint – это российская компания, предлагающая услугу по доставке интернет-заказов в автоматизированные терминалы (постаматы) и пункты выдачи заказов.
Доставка осуществляется из более 1500 интернет-магазинов и каталогов, предлагающих одежду и обувь, электронику, косметику и парфюмерию, детские товары, книги и многое другое. Перечень магазинов-партнеров постоянно расширяется.
«Получая свои заказы с интернет-магазинов в Центре продаж и обслуживания (ЦПО) «Ростелекома», клиент не зависит от курьера и времени доставки. Мы стремимся предоставить нашим клиентам максимум услуг в одном месте. Пункты выдачи PickPoint будут востребованы, так как сейчас очень много покупок совершается через интернет», - комментирует Сергей Шишмарев, Директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Дальний Восток».
«Мы хотим сделать онлайн-покупки доступными в каждом населенном пункте страны. Именно поэтому мы объединили технологии и опыт экспресс-доставки PickPoint и повсеместно представленные офисы «Ростелекома» для работы преимущественно в регионах. Уже 3 миллиона интернет-покупателей воспользовались PickPoint для получения своих посылок. Теперь жители Приморского края могут выбирать в качестве способа доставки пункты выдачи заказов PickPoint, расположенные в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома». Мы предоставим все необходимое для простого и комфортного получения заказа: сервис по отслеживанию перемещения посылок, SMS- и e-mail-уведомления, возможность повторно получить код заказа, продлить срок хранения, а также круглосуточную Службу поддержки пользователей», - рассказывает СЕО компании PickPoint, Надежда Романова.
Получить интернет-заказы в ЦПО «Ростелекома» достаточно просто: при доставке заказов в пункты выдачи, покупателю приходит SMS или e-mail с кодом для получения заказа. При получении заказа код необходимо сообщить специалисту пункта выдачи компании «Ростелеком». Доставка проходит в экспресс-режиме, поэтому покупатель сможет получить свой заказ в кратчайшие сроки.
Пункты выдачи PickPoint работают в ЦПО по адресам: г. Владивосток, ул. Черемуховая, 9 г. Находка, ул. Ленинская, 1 г. Уссурийск, ул. Советская,103 г. Арсеньев, ул. Ленинская, 45; г. Спасск-Дальний, ул. Борисова, 26 г. Партизанск, ул.Центральная, 1 г. Большой Камень, ул Карла Маркса, 2В г. Артем, ул Амурская,40.
Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.