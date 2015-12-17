Жюри региональной премии "Серебряный Лучник" — Дальний Восток возглавил Кирилл Алявдин

Сформирован состав жюри региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Дальний Восток. Проекты конкурсантов будут оценивать опытные специалисты в области PR, маркетинга, коммуникаций и СМИ во главе с директором по корпоративным коммуникациям альтернативного оператора мобильной связи Tele2 Кириллом Алявдиным, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер премии.
«Премия «Серебряный Лучник» является самой авторитетной отечественной наградой в области общественных связей. Фактически проекты-лауреаты премии – это готовые истории успеха и примеры, на которые стоит равняться для достижения желаемого результата в сфере публичных коммуникаций. И поэтому задача жюри региональных премий очень сложна – необходимо выбрать лучших из лучших, чтобы задать высокие стандарты и тем самым способствовать развитию отрасли и повышению её капитализации. В регионах возникает и реализуется огромное количество первоклассных и оригинальных коммуникационных идей, которые впоследствии завоевывают всероссийское признание. Это делает финальный выбор еще более сложным. Однако я уверен, что жюри справится с этой непростой и интересной задачей», – заявил председатель жюри, директор по корпоративным коммуникациям альтернативного оператора мобильной связи Tele2 Кирилл Алявдин.
В 2015 году в состав жюри региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Дальний Восток вошли:
Кирилл Алявдин - председатель жюри, директор по корпоративным коммуникациям альтернативного оператора мобильной связи Tele2;
Ольга Романова - главный редактор и генеральный директор портала «Владмама»;
Александр Савицкий - директор по развитию РИА PrimaMedia;
Олеся Бондаренко - заместитель генерального директора по внешним коммуникациям Slavda Group;
Павел Ушанов - кандидат политических наук;
Ксения Нестеренко - директор дальневосточного филиала HeadHunter, эксперт по рынку труда Дальнего Востока;
Алексей Магаляс - начальник пресс-службы Дальневосточного федерального университета, председатель Дальневосточной гильдии пресс-служб;
Лия Хабарова - руководитель службы PR ОАО АКБ «Приморье»;
Василий Клюкин - эксперт в области маркетинговых коммуникаций;
Андрей Запеклый - политический консультант, разработчик и организатор коммуникаций в сфере государственного управления;
Марина Божко - редактор интернет-версий газеты "Золотой Рог" и журнала "Дальневосточный капитал" Издательской компании "Золотой Рог"
Генеральными информационными партнерами премии выступают российское сетевое издание «Ежедневные новости Владивостока» и деловая газета «Золотой Рог».
Жюри региональной премии будет оценивать проекты, поданные в пяти номинациях, до середины января 2016 года. 27 января во Владивостоке состоятся презентации проектов, отобранных в шорт-лист премии. Эксперты также объявят имена лауреатов региональной премии и назовут лучший проект, направляемый в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Принять участие в региональной премии могут авторы или авторские коллективы государственных, коммерческих, общественных структур и агентств, осуществляющие деятельность в области развития общественных связей в Дальневосточном федеральном округе. Заявки на участие принимаются до 31 декабря 2015 года на сайте конкурса.
Досье "Золотого Рога": Алявдин Кирилл − председатель жюри региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» − Дальний Восток, директор по корпоративным коммуникациям Tele2. Родился 13 июня 1978 года в Москве. В 2000 году закончил исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. С 1999 по 2001 год работал в сфере кризисного PR, являлся руководителем имиджевого проекта «Финансовый Олимп». С 2002 по 2003 год занимал должность пресс-секретаря ОАО «Ростелеком». В 2003−2005 гг. руководил пресс-службой компании «ДИЛАЙН» (холдинг IBS). В 2006-2007 гг. занимал должность пресс-секретаря ОАО «МТС». В 2007 году назначен начальником отдела PR-продвижения тарифов и услуг МТС. С 2008 по 2011 год работал в группе компаний S7 в должности руководителя пресс-службы, а затем директора по связям с общественностью. С 2011 года возглавляет дирекцию по корпоративным коммуникациям альтернативного оператора мобильной связи Tele2. Кирилл Алявдин - член правления Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) (http://corpmedia.ru/), попечительского совета национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» (www.luchnik.ru), исполнительного совета Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) (www.raso.ru), председатель Комитета по продвижению фундаментальной и прикладной науки РАСО. Вошел в ТОП-15 рейтинга лучших директоров по коммуникациям России «TOP-COMM 2015» и в ТОП-25 рейтинга «TOP-COMM 2014». Лауреат рейтинга Ассоциации менеджеров «1000 самых профессиональных менеджеров России» в 2014 и 2015 году.
Исполнительная дирекция Региональной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток
Газета «Золотой Рог», Владивосток.