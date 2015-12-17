Жюри региональной премии "Серебряный Лучник" — Дальний Восток возглавил Кирилл Алявдин

Досье "Золотого Рога": Алявдин Кирилл − председатель жюри региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» − Дальний Восток, директор по корпоративным коммуникациям Tele2. Родился 13 июня 1978 года в Москве. В 2000 году закончил исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. С 1999 по 2001 год работал в сфере кризисного PR, являлся руководителем имиджевого проекта «Финансовый Олимп». С 2002 по 2003 год занимал должность пресс-секретаря ОАО «Ростелеком». В 2003−2005 гг. руководил пресс-службой компании «ДИЛАЙН» (холдинг IBS). В 2006-2007 гг. занимал должность пресс-секретаря ОАО «МТС». В 2007 году назначен начальником отдела PR-продвижения тарифов и услуг МТС. С 2008 по 2011 год работал в группе компаний S7 в должности руководителя пресс-службы, а затем директора по связям с общественностью. С 2011 года возглавляет дирекцию по корпоративным коммуникациям альтернативного оператора мобильной связи Tele2. Кирилл Алявдин - член правления Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) (http://corpmedia.ru/), попечительского совета национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» (www.luchnik.ru), исполнительного совета Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) (www.raso.ru), председатель Комитета по продвижению фундаментальной и прикладной науки РАСО. Вошел в ТОП-15 рейтинга лучших директоров по коммуникациям России «TOP-COMM 2015» и в ТОП-25 рейтинга «TOP-COMM 2014». Лауреат рейтинга Ассоциации менеджеров «1000 самых профессиональных менеджеров России» в 2014 и 2015 году.