Андрей Левыкин: Важен комплексный подход к развитию инфраструктуры связи на Востоке России

В 2015 году, несмотря на непростую экономическую обстановку, компания "МегаФон" продолжала инвестировать в развитие собственной инфраструктуры связи на Востоке России, пишет Деловая газета "Золотой Рог". Оператор запустил в ряде городов сети, использующие новейшую технологию беспроводной связи LTE-Advanced, продолжал строить оптико-волоконные линии и 3G/4G-сети, а также в два раза увеличил емкость спутниковых каналов на северных территориях региона. Результаты вложений в развитие инфраструктуры и повышение качества услуг ощутимы уже сейчас: абонентская база Дальневосточного филиала компании превысила этапную планку в 5 млн номеров, а интернет-трафик за год вырос в 1,5 раза. О предварительных итогах работы Дальневосточного филиала «МегаФона» в уходящем году рассказал его директор Андрей ЛЕВЫКИН. - Андрей Борисович, хотя самые апокалиптичные прогнозы относительно жесткой просадки российской экономики не оправдались, в целом 2015-й стал годом серьезного экономического спада в стране - не менее 3% ВВП по экспертным оценкам. Сжималась инвестиционная деятельность, сокращалась потребительская активность. Как макроэкономическая ситуация сказалась на бизнесе «МегаФона» на Дальнем Востоке? - Могу сказать, что к кризису наша компания подготовилась неплохо. Вовремя захеджировав возможные риски, в первую очередь финансовые, договорившись с ведущими производителями телеком-оборудования Huawei, Ericsson, NSN о комфортных ценах и условиях оплаты поставок. Это дало возможность прогнозировать и контролировать затраты, наша компания не прекращала инвестиций в развитие сети. Вместе с тем была проведена и большая работа по сокращению издержек, повышению эффективности вложений. Это позволило нам не просто не снижать, а улучшать качество оказания услуг, расширять их спектр, запускать новые технологии, такие как LTE-Advanced. В нашей отрасли большая конкуренция, удержать нынешних клиентов и привлекать новых можно только обеспечивая высокое качество связи и сервиса. О том, насколько мы справляемся со своими задачами, лучше всего говорят цифры. Ежеквартально «МегаФон» отчитывается о результатах своей деятельности. И если посмотреть результаты 3-го квартала, их безо всяких оговорок можно назвать хорошими. Чистая прибыль компании выросла на 4% год к году, общая выручка - на 0,3%. Выручка от услуг мобильного интернета увеличилась на 24,6%. Это общие данные по компании, и могу сказать, что результаты деятельности Дальневосточного филиала коррелируют с ними. Абонентская база компании тоже растет. Число абонентов всего «МегаФона» на 30 сентября 2015 года увеличилось на 6,2% за год и составило 75,9 млн. А Дальневосточный филиал в этом году взял значимую для нас планку в 5 млн абонентов. Показатели оптимистичные, и за ними стоит упорный труд каждого члена нашей команды. - Но потребительская активность в стране сокращается - это факт. Получается, наши соотечественники отказывали себе в чем угодно, кроме мобильной связи? - Действительно, статистика показывает снижение уровня реальных доходов населения, мы все это ощущаем в полной мере. И сохранять прежний уровень расходов уже не всегда получается. Но вспомните, сколько вы платите за мобильную связь? Средний чек в месяц составляет около 300 рублей. В не самом дорогом кафе за одно посещение вы потратите больше. При этом мобильная связь - одна из составляющих базовой потребительской корзины. То есть услуги связи - далеко не первое, от чего люди будут отказываться в случае снижения доходов. Но вот от чего многие могут отказаться, так это от приобретения новых смартфонов, планшетов, других мобильных устройств, в первую очередь из премиального сегмента. И для нас, как оператора, делающего ставку на мобильный интернет, это не очень хорошая новость. Поэтому в наших салонах связи и интернет-магазине мы предлагаем широкий ассортимент смартфонов и планшетов, сочетающих в себе ценовую доступность и хорошие характеристики, включая собственную линейку гаджетов Login. - «МегаФон» сделал ставку на мобильную передачу данных еще когда это не стало общим трендом в отрасли связи и довольно долго доминировал в этом сегменте отрасли. Но сегодня 3G- и 4G-сети ускоренными темпами развивают все операторы мобильной связи. Ощущаете возросшую конкуренцию в этом сегменте, который считается самой значимой точкой роста телеком-индустрии? - Действительно, наша компания в свое время верно определила стратегическое направление, сделав акцент на развитии мобильной передачи данных. Мы первыми в России начали оказывать услуги связи третьего поколения (3G), первыми из «большой тройки» стали развивать сети LTE/4G. Внедрение новых технологий - это всегда риск. Нет стопроцентной уверенности, что именно этот стандарт «выстрелит». Вы можете сделать на него ставку, но, если не будет гаджетов, поддерживающих ту или иную технологию, на ней можно будет ставить крест. Наши прогнозы относительно 3G, а затем и LTE оказались верными. Сегодня это общепринятые стандарты, но, повторюсь, когда принимались решения об их внедрении, это не было очевидным. Сегодня «МегаФон» по-прежнему остается лидером в сегменте мобильной передачи данных в нашей стране. Мы создали современную инфраструктуру, которая включает в себя около 110 000 базовых станций и обеспечивает качественную и быструю передачу данных. Спрос на эти услуги растет, и рост доходов от передачи данных и VAS-услуг сегодня полностью компенсирует снижение выручки от традиционных голосовых услуг. Вместе с тем, как вы верно заметили, наши конкуренты тоже в последние годы активно развивали свою сеть, в том числе и на Востоке России. И почивать на лаврах у нас нет ни возможности, ни желания. Еще в 2014 году мы успешно протестировали в Хабаровске сеть LTE-Advanced. Это более продвинутая модификация технологии LTE, которая позволяет достигать скорости мобильной передачи данных до 300 Мбит/с, что в разы выше скоростей в обычной сети LTE/4G и в десятки раз быстрее 3G. Скорость интернет-доступа в этом случае напрямую связана с шириной частотного спектра, а «МегаФон» обладает в диапазоне 2600 МГц непрерывным частотным спектром в 40 МГц - в 4 раза больше, чем у любого из конкурентов. Но год назад эту технологию поддерживали единицы устройств, и широкий коммерческий запуск сетей LTE-Advanced вряд ли был бы целесообразен. Сейчас, когда LTE-Advanced «пошла в массы» и поддерживается уже многими моделями смартфонов, и не только премиальных, из присутствующих на рынке, «МегаФон» постепенно запускает сети этого стандарта в регионах страны. На Востоке России услуги мобильной связи LTE-Advanced доступны уже в четырех городах - Хабаровске, Владивостоке, Иркутске и Чите. Конечно, не забываем мы и о традиционных 3G- и 4G-сетях. Их развитие идет во всех регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири. Особенно хотел бы обратить внимание на северные, спутниковые, регионы. Дальневосточный филиал потребляет 47% всего спутникового ресурса компании. Изначально наша компания использовала каналы связи с иностранных спутников Intelsat. Год назад начался переход на взаимодействие с российской спутниковой группировкой. Это положительно сказалось на качестве предоставления услуг связи нашим абонентам на Камчатке, Чукотке, в Магаданской области, Якутии. Емкость спутниковых каналов связи выросла в два раза, что позволило обеспечить здесь стабильные скорости мобильного интернета при росте мобильного дата-трафика за последний год в два-четыре раза. В целом же по Дальневосточному филиалу за этот год объемы передачи данных выросли в полтора раза, в сети LTE/4G+ - в 2,2 раза. При этом если по суммарному интернет-трафику лидирует Приморский край, то по объему 4G-трафика на первом месте - Хабаровский край. - Сейчас восточные территории России в центре внимания. Здесь уже запущен не имеющий аналогов проект создания территорий опережающего социально-экономического развития. В Приморье создан Свободный порт Владивосток. При этом на самом высоком уровне постоянно подчеркивается необходимость комплексного подхода к инфраструктурному развитию территорий. Вам, как оператору, создающему телеком-инфраструктуру, это интересно? - Любые инициативы, которые способствуют социально-экономическому развитию Востока России, можно только приветствовать. Мы с интересом следим за процессом создания ТОСЭР, и нас радует та оперативность принятия решений и деловой подход, который демонстрируют власти страны и регионов. Неоднократно отмечалось, что одним из факторов привлекательности ТОСЭР для инвесторов является наличие инфраструктуры, в том числе телекоммуникационной. И «МегаФон» готов взаимодействовать с резидентами ТОСЭР в вопросах обеспечения их широким комплексом телекоммуникационных услуг. - Если говорить об инфраструктурном развитии территорий Дальнего Востока в целом, какие меры помогли бы активизировать этот процесс? - Большие территории, суровые природные условия, малочисленное население Дальнего Востока и Восточной Сибири - те ограничители развития телеком-инфраструктуры в этих регионах, которые никуда не денутся и через десятки лет. И процесс развития сетей здесь мог бы идти быстрее при использовании механизма государственного-частного партнерства. Например, на северных территориях значительную часть издержек операторов связи составляет аренда спутниковых каналов. Компенсация этих затрат из бюджета могла бы ускорить процесс организации связи в малых населенных пунктах на этих территориях. Актуальны для нас, дальневосточников, и общеотраслевые трудности, с которыми приходится сталкиваться при размещении наших объектов связи - на объектах дорожной инфраструктуры, в местах жилой и нежилой застройки и т. д. Здесь необходимо урегулирование связанных с этим правовых и процедурных вопросов, включая принятие соответствующих решений на региональном уровне. И в ряде субъектов РФ это уже сделано. Выиграют от решения этих проблем прежде всего абоненты. Юрий Рогов. Газета «Золотой Рог», Владивосток.