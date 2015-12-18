Дальневосточная авиакомпания "Аврора" получила восьмой Airbus A319

Воздушное судно будет находиться в резерве авиакомпании до вылета на перекраску в технический центр Air Asia Co.Ltd на о. Тайвань в 2016 году. По возвращению на базу авиакомпании во Владивосток воздушное судно в новой оригинальной раскраске "Авроры" приступит к выполнению регулярных международных и внутрироссийских рейсов.