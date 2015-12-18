zr.media
ГлавноеВсе новости

Энергетическая инфраструктура Дальнего Востока ждет инвестиций

18 декабря 2015, 14:20
Большая энергетика Дальнего Востока, серьезно не обновлявшаяся с советских времен, вступила в долго ожидавшийся этап перемен

#Новости#ТОР#Агентство информации по энергетике Минэнерго США#Ядерная энергетика#Геотермальная энергетика#ТОР нефтехимический#Газификация#Альтернативная энергетика#Энергетика#Низкоуглеродная энергетика#Министерство энергетики#Энергоэффективность и развитие энергетики#Водородная энергетика#Департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО#Возобновляемая энергетика#Атомная энергетика#Комитет по энергетике#Дальний Восток#Бизнес
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56