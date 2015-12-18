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Филиал АО ДРСК "Приморские электрические сети" обслуживает более половины всех электросетевых объектов края
18 декабря 2015, 16:10
Одним из основных видов деятельности крупнейшей сетевой организации Приморья - филиала АО ДРСК "Приморские электрические сети" - является технологическое присоединение.
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