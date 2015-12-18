Хабаровск замахнулся на небоскреб в 52 этажа

Судя по представленному проекту, 52-этажное здание Khabarovsk Tower может стать самым высоким в России за Уралом – 202,6 метра. На сегодня только проект «Екатеринбург Сити» превосходит его по высотности в полтора раза. Предполагается, что общая площадь помещений здания будет около 80 тысяч кв. метров, в т.ч. общая площадь надземной части – 49 460 кв. метров и подземной - 30 420. С первого по шестой этаж проектом предлагается разместить помещения торговли и общественного питания, с восьмого по 20-й и на 48-49 этажах – офисные помещения общей площадью около 20 300 кв. метров, с 28 по 33 этаж – комплекс апартаментов с площадью помещений 5 460 кв. метров, с 34 по 46-й – помещения гостиницы общей площадью 11 440 кв. метров и на трех верхних этажах - sky-бар с площадью помещений 2 312 кв. метров.