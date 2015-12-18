IT-бизнес "Акцента" продолжил расти и расширяться докризисными темпами

С коммерческим директором компании "Акцент" Константином ВОРОБЬЕВЫМ мы встречались в начале года, когда уже было очевидно, что IT-бизнесу предстоит прожить непростой год: спрос на интеллектуальные услуги со стороны заказчиков будет сужаться, планы по модернизации инженерных и информационных систем будут отложены ими на будущие периоды. Санкционные риски и рухнувший в два раза курс рубля добавят участникам отрасли тревожных ожиданий, пишет Деловая газета "Золотой Рог". Как сложился 2015 год для «Акцента»? Что стало той твердой почвой, на которую можно было опереться в условиях рыночной турбулентности? Какие выгоды может получить приморский бизнес от новых механизмов развития: территорий опережающего развития (ТОР), Свободного порта Владивосток (СПВ)? Эти вопросы «Золотой Рог"» обсуждал с Константином Воробьевым. - Константин, не стал ли уходящий 2015-й для вашей компании годом «простоя»? Или, наоборот, было много работы? - Простоя не было. Наш бизнес продолжил расти и расширяться докризисными темпами: растет вал, увеличивается штат. Да, в общей структуре выручки изменилась пропорция оказываемых услуг, и несколько снизилась валовая маржа, но это стало естественной реакцией предложения на снизившийся спрос. В том, что так все сложилось, нам помогли правильно спрогнозированные тренды конца прошлого - начала этого года. Это позволило добавить к реализационному доходу от основной деятельности еще и внереализационный, сформировавшийся за счет положительных курсовых разниц и рачительного управления денежным потоком. Мы отказались от ряда капиталоемких направлений деятельности, которые казались перспективными еще пару лет назад (к примеру, энергосервисные контракты). Это высвободило средства и иные ресурсы для прохождения кризиса и позволило сфокусироваться только на тех направлениях, которые неминуемо будут востребованы как частными компаниями, так и администрациями территорий. К таким направлениям относятся вопросы информационной защиты данных, безопасности жизнедеятельности горожан, внедрения новых технологий на рабочем месте, «умная» инфраструктура предприятия. - В течение года вы активно продвигали идею smart (умного) города. Осязаемых успехов добились? - У нас есть ощущение, что с этой идеей мы попали в точку. Риски растут каждый день, мир становится все более тревожным и опасным. А потому спрос на продукты, помогающие обеспечить решение этих проблем, осязаем. Процент роста рынка по России держится последние пару лет на уровне порядка 40%, и в свете последних событий он не будет снижаться. Мы продвигаем идею smart (умного) города на разных уровнях, используя различные площадки, бизнес-форумы и локальные семинары для своих заказчиков. Летом этого года в рамках Приморской торгово-промышленной палаты мы провели во Владивостоке большой семинар, в котором принимали участие как наши партнеры Cisco Systems, IBM и «Ростелеком», так и представители администрации ПК и города Владивостока, представители силовых структур и ведомств края. В конце ноября нами был организован бизнес-завтрак для руководителей и собственников портовой инфраструктуры в Приморском крае, на котором мы обсуждали вопросы умной инфраструктуры, способной не просто обслуживать, но улучшать экономику предприятий. В общем, вы правы, мы продвигаем идею smart и планируем сделать ее неотъемлемым элементом собственной стратегии, т. к., с одной стороны, муниципалитеты и бизнес находятся только в начале пути построения современной инфраструктуры, отвечающей требованиям XXI века, а с другой - постоянное обслуживание и улучшение уже реализованных решений - это бесконечный процесс. - Умные информационные решения, качественная цифровая видеоаналитика, другие smart-технологии - все это должно быть капиталоемким и затратным. Не ограничиваете ли вы искусственно спрос на свои услуги? - Cредний и крупный бизнес уже научились думать категориями CAPEXa и OPEXa, и потому при понимании сути проблемы и способов ее решения трудностей с первоначальными инвестициями не возникает. С другой стороны, вы правы, если наш заказчик не имеет стратегии или не уверен в ее жизнеспособности, то переговорный процесс всегда вращается только вокруг цены, а не качества решения, и тут уже не до технологий будущего - работаем на бюджет. С бюджетной сферой ситуация схожа, но и тут мы стараемся осваивать новые механизмы финансирования решений, такие, например, как концессионные соглашения в рамках ГЧП. - Удалось ли в этом году реализовать какие-то крупные проекты? - По-настоящему крупных, пожалуй, нет. Из комплексных, тех, что на слуху, можно упомянуть проектирование, монтаж и запуск всех инженерных систем дилерского центра BMW, который недавно открылся в пригороде Владивостока. Интересным его делает именно комплексность, когда заказчик не побоялся отдать все системы в одни руки, получив в итоге интегрированное и законченное smart-решение. Или другой проект - создание системы гарантированного питания на базе решений компании Schneider Electric и внедрение систем кондиционирования и холодоснабжения Stulz для центра обработки данных «Первой игровой компании востока». Данный проект был нами реализован в сотрудничестве с федеральным ИТ-партнером. - «Акцент» продолжил развиваться в рамках докризисной динамики, тем не менее вся IT-отрасль России сегодня в не лучшем положении. Что вы думаете про будущий год? - Да, мы видим снижение и спроса, и маржи. И переговоры вести теперь сложнее. Но, повторюсь, если подходить к инвестированию только через показатели затрат, то у нас достаточно заказчиков, которые не могут себе позволить «дешевые» решения, ибо, как говорится, скупой платит дважды. Лидеры в своих отраслях, равно как и компании, стремящиеся занять лидирующее положение, просто обязаны мыслить стратегически, а для этого надо иметь конкурентное преимущество. Вот эти-то компании и готовы инвестировать в качество и интеллект, предлагаемые рынку «Акцентом». Мы планируем не снижать темпов развития, ставим на дальнейший рост показателей своего бизнеса и воспринимаем текущий кризис как еще одну возможность в развитии. - В этом году «Акцент» неоднократно становился участником федеральных рейтингов в различных номинациях. Прокомментируете этот момент? - Мы целенаправленно ведем работу по позиционированию компании не только в Приморском крае, но и на рынке России. Открыто делимся всеми финансовыми и профессиональными показателями с рейтинговыми агентствами. И считаем признание компании как клиентами, так и профессиональным сообществом обязательными атрибутами профессионального роста. Досье «Дальневосточный капитал»: Системный интегратор «Акцент» входит в ТОП-20 ИТ-компаний России по оказанию услуг построения ИТ-инфраструктуры и внедрения инженерных систем. По итогам 2015 года компания «Акцент» включена в число крупнейших поставщиков ИТ-систем и инженерных решений для транспортной отрасли, а также является одним из крупнейших поставщиков информационных и коммуникационных технологий для государственных организаций на территории России. * * Рейтинг составлен аналитическим подразделением издания CNews. - Мы говорили с вами в начале года о том, что кризис - это время, когда активно происходят процессы слияний и поглощений. Я спрашивала вас, готовы ли вы продаваться или поглощать. Что-то произошло в этом направлении? - Повторюсь, да, мы, действительно, открытая компания и команда, мыслящая стоимостью бизнеса, его компетенциями и потенциалом, а потому всегда находимся в поиске стратегического партнерства, способного усилить всех участников. Для гипотетического «старшего брата» мы подготовили инвестиционный меморандум, который присутствует на нашем сайте, и в нем описаны наши стратегические цели и финансовая динамика. Для тех компаний, которым мы можем стать таким «старшим братом», там же, на сайте, представлены критерии, которым потенциальный объект слияния и/или поглощения должен соответствовать, чтобы вызвать у нас интерес. Пока 2015 год не принес нам старшего партнера, но в настоящий момент мы проводим аудит компании, которую, в случае его успешного завершения, будем интегрировать в собственную группу компаний. - Дальний Восток в этом году обрел ряд перспективных новаций, за которыми бизнес пристально наблюдает, - это территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток. Есть ли место в этой системе координат для вас? - У нас бизнес основан исключительно на компетенциях, а не на капиталовложениях, а именно их наличие является обязательным атрибутом получения данного статуса. Но наши действующие и будущие заказчики - это как раз потенциальные и уже зарегистрированные резиденты ТОР и СПВ, т. е. компании, которые уже знают о нас, с которыми мы умеем и любим работать. Поэтому если в жизни наших заказчиков появится место повышенной марже, основанной на другом административном режиме налогообложения, то мы, как вторая производная от этого процесса, получим дополнительный спрос на свои услуги. Одним словом, такие новации - это новый шанс для всей экономики края, а значит, и для «Акцента» тоже. - Вы ведете активную общественную жизнь, возглавляете комитет по научно-техническим инновациям и высоким технологиям союза «Приморская ТПП», регулярно проводите семинары, привозя в регион знаковые фигуры, участвуете в форумах предпринимателей. Это же затраты времени, как это окупается? - Конечно, если считать, что жизнь предпринимателя состоит только из генерации денежного потока, то такая общественная нагрузка не окупается. Но в том-то и дело, что работа и участие в таких мероприятиях и событиях как раз и позволяют уходить от элементарного «купи - продай» и дают возможность видеть жизнь под разными углами. В таких структурах выстраивается неформальный диалог с партнерами и заказчиками. В процессе поиска ответов на общие вопросы мы лучше узнаем друг друга, а значит, когда-нибудь это позволит нам решать и частные задачи уже на другом уровне. Этому же способствует и социальная активность компании. Мы выбрали для себя несколько направлений деятельности и последовательно поддерживаем проекты, которые, как нам кажется, помогают формировать общие ценности. Это, например, региональный конкурс «Любимый педагог», который мы спонсируем уже три года подряд. Также нам приятно участвовать в нашей с вами (редакцией ИК «Золотой Рог») и администрацией ПК Приморской Бизнес-Премии, которая в прошлом году разменяла свой первый десяток. Бизнес нуждается в общественном признании, ведь им движут не только такие понятия, как финансовая динамика, маржа и продажи, но и социальная ответственность. Лариса ЛАРИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.