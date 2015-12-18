Китай займется развитием сельского хозяйства Дальнего Востока

«Давно назрела очевидная необходимость усилить работу по развитию экспорта продовольствия в страны АТР. Дальний Восток России – одна из последних «тихих гаваней» в мире с огромным потенциалом по созданию экологичных производств. Совместная российско-китайская платформа позволит соединить капитал, назревший спрос и существующий громадный потенциал по созданию новых сельскохозяйственных предприятий, а также усилит эффекты в виде налоговых и таможенных преференций, которые уже предоставляются компаниям, реализующим проекты на Дальнем Востоке», - прокомментировал заключенное соглашение гендиректор ФРДВ Алексей Чекунков.