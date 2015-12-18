Китай займется развитием сельского хозяйства Дальнего Востока

РФ и КНР подписали в Пекине соглашение о создании совместного фонда агропромышленного развития
Фонд развития Дальнего Востока (структура Внешэкономбанка) внесет 1,3 млрд рублей в капитал Российско-китайского фонда агропромышленного развития на Дальнем Востоке (РКФАР). Соответствующий меморандум о создании фонда подписали в Пекине 17 декабря глава Минвостокразвития РФ Александр ГАЛУШКА и руководитель Госкомитета КНР по развитию и реформе Сюй ШАОШИ, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Первоначальный капитал фонда составит 13 млрд рублей, большую часть средств (11,7 млрд рублей, или 90%) внесет китайская сторона. При этом в соглашении китайская сторона обозначила, что будет стремиться к капитализации фонда в размере $10 млрд, поясняется в пресс-релизе Минвостокразвития РФ.
На полях заседания двадцатой регулярной встречи глав правительства России и Китая генеральный директор АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (ФРДВ) Алексей ЧЕКУНКОВ и президент Управляющей компании Азиатско-Тихоокеанского продовольственного Фонда (КНР) Лю ХУАНЛИНЬ подписали учреждающее Соглашение о формировании РКФАР.
Первоначальный капитал фонда составит 13 млрд рублей, из них инвестиции Фонда развития Дальнего Востока составят 1,3 млрд рублей, а инвестиции Управляющей компании Азиатско-Тихоокеанского продовольственного фонда – 11,7 млрд рублей. При этом в соглашении китайская сторона обозначила, что будет стремиться к капитализации фонда в размере $10 млрд. Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона получит 51% в управляющей компании фонда и внесет 10% средств, остальной капитал предоставит китайский партнер.
Ключевой целью Фонда станет развитие экспортоориентированных сельскохозяйственных проектов на Дальнем Востоке России с привлечением доступного долгосрочного финансирования из АТР.
На поддержку РКФАР смогут рассчитывать операторы эффективных сельскохозяйственных проектов на Дальнем Востоке в сферах производства, переработки и реализации аграрной продукции (включая растениеводство, животноводство, аквакультуру), развития агропромышленной инфраструктуры.
В протоколе закреплено, что землю для ведения сельского хозяйства на Дальнем Востоке получат только российские компании. Обязательным условием станет использование современных аграрных технологий, обеспечивающих неистощительное использование сельхозземель.
Данные компании должны будут привлекать рабочую силу преимущественно в России. В реализацию проектов также могут быть привлечены иностранные работники, но их объем не должен превышать 20%.
Кроме того, приоритет в рамках аграрных проектов будут иметь российские поставщики.
Китайская сторона, в свою очередь, будет создавать необходимые условия для поставки сельскохозяйственных товаров, произведенных этими компаниями, на китайский рынок.
«Давно назрела очевидная необходимость усилить работу по развитию экспорта продовольствия в страны АТР. Дальний Восток России – одна из последних «тихих гаваней» в мире с огромным потенциалом по созданию экологичных производств. Совместная российско-китайская платформа позволит соединить капитал, назревший спрос и существующий громадный потенциал по созданию новых сельскохозяйственных предприятий, а также усилит эффекты в виде налоговых и таможенных преференций, которые уже предоставляются компаниям, реализующим проекты на Дальнем Востоке», - прокомментировал заключенное соглашение гендиректор ФРДВ Алексей Чекунков.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток