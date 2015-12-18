Космодром Восточный изначально планировалось построить под Владивостоком

"Даже место выбрали недалеко от Владивостока,но потом эксперты вспомнили неудачный опыт американского космодрома Канаверел,который также находится на берегу океана и очень часто там откладываются запуски из-за капризом погоды.Поэтому решили отказаться от строительства космодрома на берегу Тихого океана и построили его на берегу Амура. Я лично выбирал место для космодрома Восточный",- сказал Путин. Фото с сайта ФБК.Ru.