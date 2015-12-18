Медведев сегодня обсудит во Владивостоке как дальневосточники замещают импорт

Участники заседаний рассмотрят вопросы организации производства и закупки судов и буровых платформ для нужд российских нефте- и газодобывающих компаний, размещение высокотехнологичных производств и развитие социальной инфраструктуры в Комсомольске-на-Амуре. Также в повестке дня - обсуждение результатов выполнения плана мероприятий по реализации законов о госзакупках и о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.