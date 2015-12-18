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Медведев сегодня обсудит во Владивостоке как дальневосточники замещают импорт

18 декабря 2015, 09:09
Премьер прибудет в столицу Приморья из Китая, где находился с визитом

Премьер прибудет в столицу Приморья из Китая, где находился с визитом

Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ 18 декабря проведет во Владивостоке совместное заседание комиссии по импортозамещению и комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Участники заседаний рассмотрят вопросы организации производства и закупки судов и буровых платформ для нужд российских нефте- и газодобывающих компаний, размещение высокотехнологичных производств и развитие социальной инфраструктуры в Комсомольске-на-Амуре. Также в повестке дня - обсуждение результатов выполнения плана мероприятий по реализации законов о госзакупках и о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

В заседании примут участие вице-премьеры Аркадий ДВОРКОВИЧ, Дмитрий РОГОЗИН и Юрий ТРУТНЕВ, помощник президента РФ Андрей БЕЛОУСОВ, федеральные министры, представители ведомств, главы регионов, руководители профильных предприятий.

Во время своей поездки в Приморье Медведев также посетит судостроительный комплекс ОАО «Дальневосточный завод "Звезда» и ряд социальных объектов Владивостока.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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