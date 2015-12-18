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"Мертвая" особая экономическая зона "Советская Гавань" может стать таким же Свободным портом
18 декабря 2015, 13:48
Комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока призвал ускорить развитие морских портов Хабаровского края
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Дальний Восток
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