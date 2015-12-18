Производство меха сохранилось только в Приморье, Чукотском АО и Якутии

Традиционно Россия была едва ли не самым крупным производителем меха и меховых изделий в мире, как, собственно, и главным потребителем пушнины. Российский мех пользовался высоким спросом во все времена и приносил немалый доход казне. И сейчас специалисты уверены в том, что эти изделия могли бы обеспечить валютные поступления в страну, если бы отрасль вышла на уровень международных стандартов. Правда, для этого потребуется ее возрождение почти с нуля. Оставшиеся от былого звероводства хозяйства в основном работают еще на советских мощностях, пытаются сохранить продуктивность стада и надеются на благоприятную конъюнктуру мехового рынка, пишет газета "Золотой Рог". В последнее советское десятилетие, по некоторым данным, на СССР приходилось 35% мирового производства шкурок норок и песцов, 60% - лисиц и 100% - соболей клеточного разведения. Производство шкурок на Дальнем Востоке исчислялось миллионами. Сегодня, по оценкам экспертов, доля нашей страны в этом производстве составляет только 5%. А в ДФО сохранилось не более пяти относительно заметных производителей. Впрочем, по-настоящему крупных звероводческих хозяйств на Дальнем Востоке сегодня нет, а большинство субъектов не имеет даже малых звероферм. Как оказалось, производство меха есть только в Приморском крае, Чукотском АО и в Якутии. В хозяйствах, расположенных на территории этих субъектов, производят мех лисы, песца, норки, соболя. Неприоритетная отрасль Республика (Саха) Якутия - традиционный поставщик меха на российском и зарубежных рынках - на сегодняшний день сохранила, пожалуй, наибольшее количество звероводческих хозяйств. По данным Госкомитета по вопросам Арктики, в общей сложности их в республике 10, включая мелкие, где содержатся 50-60 голов. В основном в клетках якутские звероводы выращивают серебристо-черную лисицу. Ежегодный забой в хозяйствах региона составляет порядка 10 тыс. голов. Правда, из них более 8 тыс. приходятся на крупнейшее предприятие - ООО «Покровское зверохозяйство». Собственно, Якутия оказалась тем регионом на Дальнем Востоке, где звероводство получает весьма существенную региональную бюджетную поддержку, а в процесс выращивания вовлечены в том числе и жители отдаленных улусов с их мелкотоварным производством. Не так давно на базе шести мелких звероферм там удалось создать сельскохозяйственный потребительский снабженческий сбытовой кооператив «Якутский мех». По сути, это во многом возрождение давней и когда-то хорошо известной практики сельской кооперации, которая способствовала развитию не только клеточного производства меха, но и пушного промысла. «У нас есть свои охотники и территория, мы скупаем добытый там мех», - говорит руководитель кооператива Максим ВАСИЛЬЕВ. Кооператив «Якутский мех» едва ли не единственное предприятие на всем Дальнем Востоке, которое стремится не только удержать имеющееся производство, но и активно расширяет свою базу. Как и в других якутских хозяйствах, основным пушным зверем в клетках в кооперативе являются лисы, но, по словам руководителя, не так давно они стали разводить норок, закупив их в приморском хозяйстве «Валентиновское». Также в одном из московских хозяйств были закуплены 20 голов соболя. В том случае, если акклиматизация привозных животных в морозной Якутии пройдет успешно, в планах звероводов уже в ближайший год привезти еще 200 голов соболя для дальнейшего развития в кооперативе этого направления. «Соболь - дорогой мех, его охотно покупают не только в Якутии, но и за границей, - говорит Максим Васильев, - а сейчас из-за изменившегося курса рубля по отношению к другим валютам стало выгодно выставлять его на аукцион. Поэтому, думаю, рыночные перспективы у этого меха очень хорошие». Якутский республиканский бюджет в соответствии с программой развития звероводства субсидирует хозяйства отрасли в регионе на уровне 30-35% затрат на содержание одной головы. По словам директора «Покровского зверохозяйства» Надежды АХМЕНОВОЙ, на каждую голову они получают 8,5 тыс. рублей в год господдержки. И это не считая других местных программ, связанных с развитием села. Не секрет, что звероводство, как и пушной промысел, являются не только экономической деятельностью в регионе, но и решают некоторые социальные вопросы. Это те виды производства, которые обеспечивают занятость в селах, что особенно актуально для национальных территорий. «Наше предприятие относится к градообразующим в Хангаласском улусе, - говорит Надежда Ахменова. - На предприятии сейчас работает 60 человек. В республике есть программа по индивидуальному жилищному строительству, и мы надеемся через такие программы закрепить кадры для нашего предприятия. В районе уже есть результат работы программы - построили дом для семьи наших работников». Конечно, поддержку звероводческим хозяйствам оказывают и в других регионах Дальнего Востока, где сохраняется производство пушнины. Но в приоритетах эта отрасль не числится нигде, а потому и поддержка оставляет желать большего. Например, в Приморском крае звероводческое хозяйство «Валентиновское», где ежегодно производят порядка 25 тыс. шкурок норки, от бюджета получает ежегодно от 800 тыс. до 1 млн рублей. В этом году, по словам директора Сергея ФИЛЬЧАКОВА, эта сумма составила 600 тыс. рублей. На Чукотке, не имеющей своей программы развития звероводства, хозяйству Алексея ОТТОЯ, выращивающему в клетках голубого песца, нашли возможность выделить средства по программе поддержки крестьянско-фермерских хозяйств, предоставив грант на развитие. Но объемы поддержки позволяют провести обновление в небольших объемах, не затрагивая перестройку производства как таковую. А сегодня хозяйства нуждаются в модернизации, им необходимо улучшать содержание животных и обновлять генетику поголовья. По словам специалистов управления сельского хозяйства округа, порог рентабельности в этом производстве находится примерно на уровне выхода 8 щенков на одну голову. Резервы позволяют увеличить выход до 12 щенков. В этом случае хозяйство может успешно развиваться дальше. Но сегодня он находится на уровне 4 щенков на голову. Тем не менее предприятие пытаются поддержать, поскольку оно выполняет в том числе и социальную задачу. Производство, расположенное в двух национальных селах, обеспечивает работой 30 человек, в основном жен охотников. Как накормить зверя Основные проблемы в звероводстве сегодня, по словам руководителей хозяйств, помимо остро стоящего кадрового вопроса, завязаны на возможности кормовой базы. Как ни странно, но трудности возникают даже в Приморском крае, где сосредоточены рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия, всегда служившие основными поставщиками корма для звероводческого хозяйства. И даже более того, покупая отходы производства рыбаков, звероводы, как известно, попутно решали и важные экологические вопросы, что повышало целесообразность именно такого использования отходов. Но, к сожалению, по словам Сергея Фильчакова, рыбакам зачастую проще выбросить отходы в море, чем, доработав, продать их на корм. Проблема, очевидно, упирается в стоимость доработки, существенно повышающей цены на корма. «За корма баснословные цены заламывают, - говорит Сергей Фильчаков, - мы не готовы платить такие деньги». В результате хозяйство «Валентиновское» в этом году оказалось в сложнейшей ситуации бескормицы для зверей. О сложностях кормовой базы говорят и в северных регионах ДФО, правда эти сложности связаны с совсем другой проблемой. Мясных отходов и на Чукотке, и в Якутии для зверей в клетках вполне хватает. Но вот комбикорма, изготовленные на основе продуктов растительного происхождения, необходимо завозить хозяйствам извне. Сложность доставки - главная проблема для этих территорий. Транспортная составляющая превращает эти корма в невероятно дорогой продукт для звероводческих хозяйств. И если Якутия все же наладила поставки комбикорма из Алтайского края, то небольшое производство на Чукотке испытывает настоящие трудности. На рынке сданы позиции А между тем рынок российской пушнины даже внутри страны существенно уступил свои позиции иностранным производителям. Сегодня хозяйства испытывают определенные сложности и с реализацией меха, поскольку немногочисленные отечественные производители меховых изделий предпочитают импортный мех в качестве материала для пошива изделий. Есть предложение от китайских оптовых покупателей, но деньги, которые они готовы заплатить за российскую пушнину, находятся за пределами экономической целесообразности подобных продаж. В последнее время дальневосточные звероводы существенно снизили свою активность и на международном аукционе в Санкт-Петербурге, являющемся одной из основных площадок, где, собственно, и осуществляются продажи российского меха, в том числе дальневосточного. Хозяйство «Валентиновское» последний раз выставляло свои норковые шкурки на этом аукционе в 2012 году. Правда, директор предприятия намерен в этом году все-таки вернуться к этому опыту. По словам директора «Покровского зверохозяйства», серебристо-черных лис в последний раз не привозили на санкт-петербургский аукцион даже финны - лису с аукциона сняли. Для хозяйства остаются покупатели только внутри России. А вместе с тем цены на меховые шкурки росли ежегодно вслед за общими показателями инфляции. Лисья шкурка «Покровского зверохозяйства» выросла в цене с 3,5 тыс. руб. за штуку в 2010 году до 5 тыс. руб. в этом году. Специалисты отмечают высокие цены на российский мех, вызванные более высокими затратами на производство. Например, шкурки норки в нашей стране обходятся на 30-50% дороже, чем в Евросоюзе, а пошив мехового пальто - в 2-3 раза дороже, чем в Китае. Отрасль, очевидно, остро нуждается в кардинальных переменах. Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.