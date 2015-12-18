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Путин сожалеет, но пенсионный возраст придется повысить

18 декабря 2015, 08:46
При этом президент не хочет нанести вред россиянам
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В России

При этом президент не хочет нанести вред россиянам

Президент Владимир ПУТИН в ходе очередной Большой пресс-конференции заявил, что пенсионный возраст для россиян все-таки придется повысить.

«Что касается пенсионного возраста. Вы знаете мою позицию, я всячески сопротивляюсь повышению пенсионного возраста. Но есть, конечно, проблемы. Я и сейчас придерживаюсь той точки зрения, что время еще не настало. Но, буду откровенен, мне уже многие, не только эксперты, но уже просто практики говорят: вы хотите людям хорошее сделать, а в конце концов вред им нанесете» - сказал президент, отвечая на вопрос о пенсионном возрасте.

«В чем заключается этот вред? У нас растет продолжительность жизни, если совсем недавно, в 2005-м, по-моему, или 2006 году продолжительность жизни у нас была 65 лет с небольшим, то сейчас уже 71,2. Количество работающих, которые вносят свой вклад в пенсионную систему, уменьшается, а количество пенсионеров увеличивается. Если никак не реагировать, то это приведет к тому, что доходы пенсионной системы будут сокращаться. Сейчас, в этом году, они сократились из-за того, что реальная заработная плата «присела», а пенсионный фонд формируется из заработных плат работающих граждан. В пенсионной системе уже дефицит, и мы должны из федерального бюджета дополнять те средства, которые являются дефицитными», - отметил Путин.

По его словам, по мере роста продолжительности жизни количество работающих будет уменьшаться по сравнению с количеством неработающих граждан, и тогда могут возникнуть системные проблемы наполнения Пенсионного фонда.

«К чему это может привести? По сути, это может привести к сокращению доходов самих пенсионеров, придется государству просто понижать уровень пенсионного обеспечения или повышать пенсионный возраст. Но если это делать, то делать нужно так, как и по чиновникам принято решение, - не спеша, спокойно. Когда это нужно сделать? У меня пока нет на это ответа. Когда-то это придется сделать, во всех странах это сделано, во всех, кто нас окружает. Но когда это нужно будет сделать, пока я не хотел бы говорить об этом публично, потому что даже и ответа у нас пока нет, но такая чисто экономическая проблема стоит», - заявил президент. Фото с сайта Кремля.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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