Путин сожалеет, но пенсионный возраст придется повысить

«К чему это может привести? По сути, это может привести к сокращению доходов самих пенсионеров, придется государству просто понижать уровень пенсионного обеспечения или повышать пенсионный возраст. Но если это делать, то делать нужно так, как и по чиновникам принято решение, - не спеша, спокойно. Когда это нужно сделать? У меня пока нет на это ответа. Когда-то это придется сделать, во всех странах это сделано, во всех, кто нас окружает. Но когда это нужно будет сделать, пока я не хотел бы говорить об этом публично, потому что даже и ответа у нас пока нет, но такая чисто экономическая проблема стоит», - заявил президент. Фото с сайта Кремля.